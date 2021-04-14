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NBA╱板凳開火擊潰熱火 太陽近11戰奪10勝

體育新聞組╱綜合報導
太陽板凳群共4人得分超過兩位數，強森拿下15分。(美聯社)
太陽板凳群共4人得分超過兩位數，強森拿下15分。(美聯社)

後勁十足的鳳凰城太陽，13日主場面對熱火雖然布克（Devin Booker）和保羅（Chris Paul）狀態欠佳，兩人合計23投6中，總共只得到17分，但靠著板凳球員的強力發揮，最終仍是以106比86痛宰對手。

太陽板凳群共4人得分超過兩位數，強森（Cameron Johnson）15分，佩恩（Cameron Payne）14分7助攻5籃板，克雷格（Torrey Craig）14分6籃板，薩里奇（Dario Saric)13分5籃板，卡特（Jevon Carter）9分，5人合力攻下65分，超過球隊一半。在第二節時，先是幫助球隊追回首節落後劣勢，到了第四節更一舉拉開比分，直接摧毀熱火防線。

太陽在最近11場比賽中贏得10勝，而從2月至今，太陽只輸了7場比賽，卻拿下30勝，穩居西區第2名席次。但由於爵士也是連戰皆捷，雙方仍有1.5場勝差。

保羅只得到5分，傳出9次助攻並抄到3球，生涯累積2311次抄截，超越齊克斯（Maurice Cheeks），躍居史上第5名。保羅下一個目標將是裴頓（Maurice Cheeks）的2445次。布克12分3籃板3助攻，艾頓（Deandre Ayton）19分13籃板。

熱火整個下半場進攻狀態低迷，投籃命中率僅34.1%。巴特勒（Jimmy Butler）攻下18分8助攻4籃板2抄截，阿德巴約（Bam Adebayo）11分10籃板5助攻3抄截，羅賓森（Duncan Robinson）15分，德拉基奇（Goran Dragic）12分6籃板4助攻。

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