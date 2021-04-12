我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美已施打1.87億劑疫苗 逾2成完成接種

加州東灣三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

NBA／厄文又請假了 推特詭異傳教：上帝看夠這些惡魔

體育新聞組／綜合報導
籃網隊球星厄文爭議話題不斷。（美聯社）
籃網隊球星厄文爭議話題不斷。（美聯社）

籃網隊球星厄文（Kyrie Irving）除了擔綱NBA「請假王」，也常在個人社群平台上發布詭異的言論，日前再度傳出他以「個人因素」向球隊請假，並在推特上發布一連串奇怪的言論，令人摸不著頭緒。

厄文寫道：「讚美阿拉，我祈求這個世界最終會從內部淨化自己，上帝已經看夠了這些惡魔讓人類困惑與分裂」、「這些洗腦與灌輸該迎向終結了。」

這些言論連自家球迷都看不懂，甚至有人吐槽：「厄文別鬧了，你又不是穆斯林」，與一連串將厄文衣著P成穆斯林頭巾的梗圖，似乎在嘲諷他不懂就別亂轉傳這些不知從何而來的宗教言論。

厄文本季打打停停，目前53場共缺席15場，且只有4場是因為傷病；他1月長達兩周都因個人因素沒和球隊活動，那段期間還違反聯盟的防疫規定，使他回歸時程表因此再延後，還領到罰款。

當時回到球隊後，厄文受訪表示缺席因素是「需要休息」；上個月底，他又因又因家人因素缺席3場比賽。

厄文 社群 防疫

上一則

NBA／第4節只得8分…金塊慘遭綠衫軍毒手 終結 8連勝

下一則

NBA／柯瑞手寫中文「五百萬」小學生字體超可愛

延伸閱讀

NBA／哈登復出4分鐘傷退 厄文獨撐飆40分勝尼克

NBA／哈登復出4分鐘傷退 厄文獨撐飆40分勝尼克
NBA／籃網6星極致抱團 真能奪冠？

NBA／籃網6星極致抱團 真能奪冠？
NBA／哈登特殊大三元創紀錄

NBA／哈登特殊大三元創紀錄
NBA／厄文對老東家拿40分 籃網擒綠衫軍奪3連勝

NBA／厄文對老東家拿40分 籃網擒綠衫軍奪3連勝

熱門新聞

台裔美籍球員林書豪結束發展聯盟賽季，日前應邀上美國知名節目《艾倫秀》遠端專訪，談及母親拿出退休金支持兒子的籃球夢。 （取材自林書豪微博）

NBA／林書豪在艾倫秀自曝：媽媽拿退休金讓我圓夢

2021-04-07 23:22
江宏傑（左）、福原愛驚傳婚變。（本報系資料照片）

福原愛爆婚變有跡可循？被起底「買衛生紙」價值觀差異

2021-04-08 02:08
貝勒大學支持衝進足球場面相當驚人。(影片截圖)

NCAA／「這些人在找死」貝勒大學慶封王場面驚人

2021-04-06 20:03
女單世界排名第7的莎芭蓮卡，擁有令人稱羨的模特兒身材。（Getty Images）

網球／世界第7女將比基尼秀魔鬼身材 網暴動：性感炸彈

2021-04-07 22:41
史維托莉娜（左）秀出戒指與男友孟菲斯合影。（取材自Instagram）

網球／烏克蘭美女球員「SAY YES」 法國一哥求婚成功

2021-04-04 20:45
烏布瑞認為自己不該淪為板凳球員。（路透）

勇士爆休息室風暴 傳烏布瑞不甘替補 柯瑞：氣氛很糟

2021-04-07 07:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美軍公布神盾艦長翹腳近距監控遼寧艦 照片疑陸續遭删

美軍公布神盾艦長翹腳近距監控遼寧艦 照片疑陸續遭删
共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭

共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭
國務卿：武力改變台海現狀嚴重錯誤 迴避美是否出兵護台

國務卿：武力改變台海現狀嚴重錯誤 迴避美是否出兵護台
羅蘭岡凌晨街頭槍案一男斃命 白色寶馬i8駕駛室有彈孔

羅蘭岡凌晨街頭槍案一男斃命 白色寶馬i8駕駛室有彈孔
亞裔女2度險被推下地鐵軌道 紐約市警仇恨犯罪調查小組介入

亞裔女2度險被推下地鐵軌道 紐約市警仇恨犯罪調查小組介入