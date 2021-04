NBA／厄文又請假了 推特詭異傳教：上帝看夠這些惡魔

籃網隊球星厄文 (Kyrie Irving)除了擔綱NBA「請假王」,也常在個人社群 平台上發布詭異的言論,日前再度傳出他以「個人因素」向球隊請假,並在推特上發布一連串奇怪的言論,令人摸不著頭緒。

厄文寫道:「讚美阿拉,我祈求這個世界最終會從內部淨化自己,上帝已經看夠了這些惡魔讓人類困惑與分裂」、「這些洗腦與灌輸該迎向終結了。」

這些言論連自家球迷都看不懂,甚至有人吐槽:「厄文別鬧了,你又不是穆斯林」,與一連串將厄文衣著P成穆斯林頭巾的梗圖,似乎在嘲諷他不懂就別亂轉傳這些不知從何而來的宗教言論。

All praises to God(Allah). I pray this world finally cleanses itself from the inside. God has seen enough from these Devils running around here confusing and dividing people up. The Brain washing, the indoctrination, the conditioning that we all went through is coming to an end.