NBA專欄／衛少只刷數據 離冠軍更遠了

衛斯特布魯克個人表現搶眼，但球隊戰績始終不如預期。（路透）

三年時間輾轉三支隊伍，合作對象從杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）、喬治（Paul George）、安東尼（Carmelo Anthony），直至華盛頓巫師隊與比爾（Bradley Beal）組成後場雙槍，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）還是那個屢創大三元紀錄的球星，效力的隊伍也一樣離總冠軍很遙遠，這狀況不單是今年，也可能是未來每一年，原因為什麼呢？

球季平均大三元，無論得分、籃板和助攻都達雙位數，是相當了不起的個人成就。但是，若把籃球當個人秀、未能將團隊放在前面，就是很大的問題，衛斯特布魯克令人詬病是他成績亮眼，得分、助攻和籃板都有份，但隊友並沒有因他變得更好、球隊也沒有辦法贏。

生涯2008年從奧克拉荷馬起步，衛斯特布魯克與其成長軌跡一樣始終不變，爆發的能量令人驚嘆、表情充滿激情，但始終沒學到如何與隊友合作，用他自己的方式打球。

與媒體槓上並非新聞，但這次衛斯特布魯克顯然對「ESPN」節目球評史密斯（Stephen A. Smith）的話相當在意。原因是他主張，成為聯盟史第一位單場至少35分、10籃板和20助攻，史上第三位單場30分、20助攻大三元的數據沒有價值，史密斯說：「衛斯特布魯克的數據在我看來毫無意義。」他認為奪冠才是重要的事。

衛斯特布魯克其實沒有錯，因為早從洛杉磯加州大學 （UCLA）時期，就是一樣球風，充滿憤怒和侵略性，場上無論是得分、搶籃板或傳球都是全力以赴。特別是摘下NBA 最有價值球員獎的榮耀，他生涯只要沒有NBA總冠軍，生涯就是失敗的。這就跟魔咒一樣，異音將伴隨他每一場比賽持續傳出，直到高舉總冠軍獎盃為止。

「你想讓衛斯特布魯克加入你的隊伍嗎？」去年與哈登的後場雙槍組合成效不彰，媒體採訪NBA球團經理人時，得到的答案是：「我不會！」原因很簡單，他個人數據亮眼，但同場隊友卻淪為配角，最糟糕是輸球，沒有球團會願意提供舞台刷數據，只有贏才是目的。

衛斯布魯克的灌籃華麗，但生涯43.7％命中率並不出色，特別是在他每場平均出手18.9次。打一號位，衛斯特布魯克的外線並不可靠，平均每場3.7次而命中率只有30.5％，且每一場平均失誤為4.1次，換句話說他繳出的數據均來自長期持球，以較多出手所取得。

總而言之，我無意批評衛斯特布魯克不好，我相信就能力而言，他應該是聯盟中排名前五的後衛。但是，打籃球還是得以勝利為目的，若衛斯特布魯克無法面對現實改變，拿NBA冠軍戒指恐怕會是他生涯唯一的缺憾。（取材自UDN聯合新聞網）