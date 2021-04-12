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NBA／第4節只得8分…金塊慘遭綠衫軍毒手 終結 8連勝

體育新聞組／綜合報導
泰托姆28分領軍綠衫軍終結金塊連勝。（路透）
泰托姆28分領軍綠衫軍終結金塊連勝。（路透）

塞爾蒂克11日客場挑戰氣勢正旺的金塊，靠著第四節讓對手只得到8分，一口氣逆轉擊潰金塊，以105：87大勝。

來源：聯合影音網

綠衫軍斬斷金塊8連勝，同時這也是金塊在季中交易截止日後的首敗；綠衫軍則是取得3連勝，最近6戰贏得5勝，目前和熱火、黃蜂已無勝差。

值得一提的是，塞爾蒂克第四節只讓金塊拿到8分，追平隊史自1954-55以來的第四節最低失分紀錄；他們曾在1993年11月22日對溜馬的第四節讓對手只得到8分。

前一場豪取53分的泰托姆（Jayson Tatum），本場比賽雖然23投僅9中，仍獲得全場最高28分外加10籃板，這是他連續10場比賽至少拿到20分，生涯第2長紀錄。「我們正朝著正確的方向前進。」泰托姆賽後說。

布朗（Jaylen Brown）拿到20分8籃板3助攻，華克（Kemba Walker）14分6助攻5籃板，史馬特（Marcus Smart）14分5助攻4籃板，威廉斯（Robert Williams III）10分8籃板2阻攻。

「這是一場很棒的團隊勝利。我們是在丹佛取勝，這是很艱難的客場比賽，希望我們能維持這樣的氣勢。」華克說。

約柯奇（Nikola Jokic）拿到17分11助攻10籃板，完成本季第14次大三元，生涯第55次；波特（Michael Porter Jr.）22分11籃板，坎帕佐（Facundo Campazzo）14分4助攻3籃板，巴頓（Will Barton）13分6籃板3助攻。

金塊在第三節一度還領先14分，然而從第三節後段到比賽結束，金塊被打了一波40：8的攻勢，眼睜睜看著綠衫軍揚長而去。整個第四節，金塊23投僅3中，命中率13%，三分球9投0中。

「當對手提升能量，施加很多壓力，用激烈的身體對抗中斷我們的進攻，我們卻陷入了只能抱怨的情況。我們最後沒能有所回應，我們放棄了競爭。」金塊主帥馬龍（Michael Malone）說。

威廉 波特

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