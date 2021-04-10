NBA／喬丹公牛時期38次破50分 拉文：他是鬼神

拉文成為公牛隊史第5位單場破50分的球員。(路透)

在佛西維奇（Nikola Vucevic）加盟後，拉文（Zach LaVine）有一段時間陷入進攻端的適應期，火力明顯不如以往，不過上一戰他以5成命中率繳出22分13助攻6籃板3抄截的全能表現，今天面對老鷹又飆出生涯新高50分，看起來似乎是找到和佛西維奇搭檔模式。

但遺憾的是，拉文的飆分秀加上兩主力合拿75分的火力仍不足以幫助公牛守住領先優勢。公牛下半場遭到老鷹大逆襲，只能黯然結束近期的3連勝，連帶讓拉文的紀錄之夜蒙上陰影。

「我攻下了50分但球隊卻輸球了。我寧可拿到一場勝利。」拉文說。

佛西維奇則表示：「過去我從沒參與過類似的事情。他得分看起來太輕鬆了，沒好絲毫勉強，是如此自然且高效率。我多希望我們能用一場勝利來讓他的紀錄之夜更與眾不同，但能夠見證這樣的飆分秀依然是不可思議。」

拉文成為公牛隊史第5位單場破50分的球員，前4人分別是喬丹 （Michael Jordan）、巴特勒（Jimmy Butler）、華克（Chet Walker）、克勞佛（Jamal Crawford）。其中喬丹就完成了38次。

對此，拉文也不禁讚嘆道：「他是鬼神，是一個神話。」