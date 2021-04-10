投身自由市場 德羅展持開放態度

馬刺球星德羅展（左）在今年夏天將成為完全自由球員。（路透）

馬刺 球星德羅展（DeMar DeRozan）為期5年1.39億美元的合約即將在今年夏天到期，屆時31歲的他將成為完全自由球員。消息指出，德羅展對於自己的下一站持開放態度。

另外根據先前流言指出，德羅展與馬刺球團之間沒有過提前續約的商討，而在季中交易截止日前，馬刺也沒有針對他做出交易。但就新合約來說，馬刺由於對德羅展擁有鳥權，因此可以提供最高年限達到5年的頂級合約，每年增長8%，而其他球隊最多只能提供4年合約，每年增長5%。

對於面臨重建的馬刺，德羅展是否會選擇留下來協助陣中年輕球員成長，顯然這看起來不是那樣實際，而球隊可能也會冀望透過騰出德羅展的薪資空間，用於後續的佈局。

德羅展本季在角色上做出極大改變，從攻擊手逐漸轉型為攻勢組織者，繳出平均20.9分7助攻4.4籃板的成績，場均助攻寫下生涯新高。在休賽季自由市場上，德羅展也將會是最好的側翼球員之一。

不過一個比較現實的情況是，市場上能提供德羅展至少3000萬美元年薪的球隊並不多，倘若要加入一支比馬刺更具競爭力的球隊，德羅展恐怕得在價碼上打個折扣，或許為了尋求贏球機會，他會做出這方面的犧牲。

自從被暴龍選進後歷經提前續約，到2018年被交易到馬刺，德羅展生涯還沒有真正投身到自由市場，今年夏天他很可能迎來這個初體驗。