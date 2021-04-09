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NBA／杜蘭特回歸 盼哈登110%康復再復出

記者劉肇育／綜合報導
杜蘭特（左）對鵜鶘比賽，替補登場牛刀小試，籃網也以139：111大勝作收。（美聯社）
杜蘭特（左）對鵜鶘比賽，替補登場牛刀小試，籃網也以139：111大勝作收。（美聯社）

在因為腿傷連續缺席了23場比賽後，籃網隊杜蘭特（Kevin Durant）總算在8日與鵜鶘隊之戰復出，他替補上陣19分鐘就攻下17分、7籃板、5助攻，填補上哈登（James Harden）因傷缺陣的火力缺口，而籃網也在全隊7人得分上雙的多點開花火力下，以139：111大勝，續坐東區龍頭寶座。

哈登在前一場比賽因為右腿筋拉傷僅出賽4分鐘就傷退後，將至少休息10天，不過籃網迎回杜蘭特，儘管「三巨頭」依舊缺一角，但團隊戰力雄厚的籃網進攻火力依舊驚人。先發的厄文與艾德里奇分別有24分與22分進帳，在前三節打完就已經攻下115分，並取得33分領先。

對於相隔近2個月才又回到比賽場上，且還是生涯第二度的替補上陣，杜蘭特坦言，能先在場邊觀察比賽情勢，對於他的復出戰確實有不少幫助，「比賽節奏快速，能從板凳觀察狀況，讓我更清楚該如何切入賽事，但能重新在球迷面前比賽感覺真的很棒。」

籃網總教練奈許也強調，杜蘭特重返球場對於他本人和球隊都有重大意義，「大家看到他回來都很開心，他是我們重要的一部分，更是史上最偉大的球員之一。」

而本場比賽也是杜蘭特首度與新隊友葛里芬和艾德里奇合作，葛里芬說：「他錯過了兩個月的比賽，還能打得如此順暢，這真的太瘋狂了，他能讓比賽變得更加簡單，而我只要做好我原先的工作就夠了。」

儘管哈登、沙米特的缺陣讓籃網仍無法以完整陣容應戰，但杜蘭特強調，隊友也不用急著復出，「我希望他們回來時，都是帶著百分之110的健康狀態回歸。」

厄文

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