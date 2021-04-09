NBA／連線格林聊往事 KD爆料：私下好來好去是鬼扯

格林（右）日前擔任來賓，上老隊友杜蘭特（左）的Podcast節目暢談往事。(Getty Images)

一向直言不諱的格林（Draymond Green）日前擔任來賓，上老隊友杜蘭特（Kevin Durant）的Podcast節目暢談往事，話題焦點當然有很大程度聚焦在兩人合作最後一季時所爆發的激烈爭執，此外也聊到當初格林招募杜蘭特時外界放大炒作。

杜蘭特強調在2016年暑假當時，根本沒有所謂緊急的視訊通話出現，且格林也破除迷思說：「外界都這麼描述，我總冠軍賽 後在停車場，哭著打給杜蘭特，你們根本是在拍電影 吧，還是電視劇，硬要把這一切都搞得非常戲劇化。」

杜蘭特也指出，兩人西冠互為對手時絕無私下好來好去一事，「雷霆球迷都以為，我跟格林在西冠時就廝混在一起，這根本是鬼扯，你以為格林會跟自己對手這樣？」當然，這次兩人上節目也不可能避開2018年那次公開起口角一事。

格林表示，自己當時最後一波進攻帶球時，本就打算把球回傳給杜蘭特，是對方誤會自己意思，杜蘭特也坦承以為格林不傳，才沒有積極跑上前要球，最終起口角時，格林也說出不該說的話，杜蘭特則重申雙方本能私了，但外界過度放大解讀讓整件事朝失控發展。

「格林講的一些話太過頭了，但我覺得就是下周跟他坐下來好好聊聊就好。但我之所以很惱火，是因為我知道那些禿鷹肯定要大作文章，試圖用這事來分裂然後把我從團體裡孤立出來，這才是我不高興的地方，我知道這絕對會發生」，杜蘭特說。