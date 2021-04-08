NBA／8度單季200顆三分球 柯瑞破紀錄
勇士隊柯瑞（Stephen Curry）6日狂轟41分，這是他連續4場比賽破30分，本季累積21次破30分和第4次破40分，幫助勇士第四節逆轉公鹿。
這場比賽柯瑞砍進5記三分球，這讓他本季累積投進201記三分球，生涯第8次單季至少命中200記三分球，寫下聯盟新紀錄。過去紀錄是7次，分別由柯瑞和湯普森（Klay Thompson）所創下。
另一方面，柯瑞在勇士隊的總得分累積達到17695分，距離張伯倫（Wilt Chamberlain）僅差88分，有望在最近幾場比賽內完成超越，躍升隊史得分王。
此外，柯瑞近日將拍賣一雙上面印有華裔功夫傳奇明星李小龍肖像的實戰鞋，以募集資金捐給3月美國亞特蘭大地區槍擊案的受害者家屬。柯瑞日前在金州勇士對上亞特蘭大老鷹的比賽中，穿著這雙黃、黑、白3色紀念球鞋。那雙鞋是和李小龍基金會（Bruce Lee Foundation）共同設計，上面還印有李小龍的名言「天下一家」（under the heavens,there is but one family）。
過去一年美國傳出的仇恨亞裔犯罪事件增多。亞特蘭大3月16日發生的槍擊案有8人喪命，其中6人是亞裔女性。李小龍的女兒、也是基金會董事長的李香凝推特發文表示：「我認為柯瑞的舉措，為採取行動結盟和團結樹立一個美好典範。」她還說：「我很榮幸他選擇我的父親和我的家族作為象徵，來表達我父親所說的四海一家、因此所有人必須為他人挺身而出這個概念。」
柯瑞接受體育暨文化網站「The Undefeated」訪問時表示，他對美國發生的暴力事件感到「作嘔、憎惡和徹底的憤怒」。他說：「即使過去一年我們經歷了這些事，更別說我們國家歷史上發生過的那些事，人們到現在卻還會面臨不必要的悲劇及擔心性命不保。我們得做得更好。」
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