NBA／8度單季200顆三分球 柯瑞破紀錄

柯瑞將拍賣一雙上面印有華裔功夫傳奇明星李小龍肖像的實戰鞋。(Getty Images)

勇士 隊柯瑞 (Stephen Curry)6日狂轟41分,這是他連續4場比賽破30分,本季累積21次破30分和第4次破40分,幫助勇士第四節逆轉公鹿。

這場比賽柯瑞砍進5記三分球,這讓他本季累積投進201記三分球,生涯第8次單季至少命中200記三分球,寫下聯盟新紀錄。過去紀錄是7次,分別由柯瑞和湯普森(Klay Thompson)所創下。

另一方面,柯瑞在勇士隊的總得分累積達到17695分,距離張伯倫(Wilt Chamberlain)僅差88分,有望在最近幾場比賽內完成超越,躍升隊史得分王。

此外,柯瑞近日將拍賣一雙上面印有華裔功夫傳奇明星李小龍 肖像的實戰鞋,以募集資金捐給3月美國亞特蘭大地區槍擊案的受害者家屬。柯瑞日前在金州勇士對上亞特蘭大老鷹的比賽中,穿著這雙黃、黑、白3色紀念球鞋。那雙鞋是和李小龍基金會(Bruce Lee Foundation)共同設計,上面還印有李小龍的名言「天下一家」(under the heavens,there is but one family)。

過去一年美國傳出的仇恨亞裔犯罪事件增多。亞特蘭大3月16日發生的槍擊案有8人喪命,其中6人是亞裔女性。李小龍的女兒、也是基金會董事長的李香凝推特發文表示:「我認為柯瑞的舉措,為採取行動結盟和團結樹立一個美好典範。」她還說:「我很榮幸他選擇我的父親和我的家族作為象徵,來表達我父親所說的四海一家、因此所有人必須為他人挺身而出這個概念。」

柯瑞接受體育暨文化網站「The Undefeated」訪問時表示,他對美國發生的暴力事件感到「作嘔、憎惡和徹底的憤怒」。他說:「即使過去一年我們經歷了這些事,更別說我們國家歷史上發生過的那些事,人們到現在卻還會面臨不必要的悲劇及擔心性命不保。我們得做得更好。」