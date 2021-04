NCAA／「這些人在找死」貝勒大學慶封王場面驚人

美國NCAA 男籃「三月籃球瘋」畫下句點,由於為了防疫,在印地安納州印地安納拿波里斯市「泡泡」進行的決賽,最終由貝勒大學以86:70擊敗強敵岡薩加大學,寫下校史首度捧冠。

