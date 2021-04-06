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NCAA／「這些人在找死」貝勒大學慶封王場面驚人

體育新聞組／綜合報導
貝勒大學支持衝進足球場面相當驚人。(影片截圖)
貝勒大學支持衝進足球場面相當驚人。(影片截圖)

美國NCAA男籃「三月籃球瘋」畫下句點，由於為了防疫，在印地安納州印地安納拿波里斯市「泡泡」進行的決賽，最終由貝勒大學以86:70擊敗強敵岡薩加大學，寫下校史首度捧冠。

不過，遠在貝勒大學家鄉德州瓦科市的麥克拉恩體育場，完全不管防疫問題，現場上千名在觀看大螢幕比賽轉播的貝勒大學支持者，見到球隊封王後，從觀眾席湧至場中相互慶祝，場面之盛大令人吃驚，校方特別將這個畫面上傳到推特上，然而這個畫面卻令不少人卻搖頭，擔心新冠肺炎疫情傳播接踵而來，有人甚至稱，「只是提醒一下，這些人是在找死。」

疫情流行期間，美國對運動場館進場人數都有嚴格管制，唯獨德州反其道而行，包括大聯盟遊騎兵主場開放百分百觀眾進場，因此這個慶祝場面在德州並不意外。只是，即使疫苗開打，但看到這個慶祝場面，還是令不少人擔憂，疫情因此傳播。

然而，也有德州網友嘲笑這些憂心者說，「我的學生也在慶祝人群之中，他是上千名在瓦科市接種疫苗的人之一。只能說很抱歉，你所在的州還沒跟上腳步吧。」

NCAA

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