NBA／哈登復出4分鐘傷退 厄文獨撐飆40分勝尼克

籃網隊哈登（ 左）復出打了4分鐘又傷退下場。（美聯社）

前次的紐約 內戰在火爆不滿氣氛中落幕，藍道（Julius Randle）對裁判判決相當不滿，尼克與籃網5日再碰頭，這次他又有機會操刀關鍵一擊，可惜無緣當英雄，籃網終場以114：112險勝尼克，本季3度交手都以贏球作收。

來源：YouTube

缺賽過去2場的哈登（James Harden）此役短暫復出，但只打了4分鐘就退場。據悉，在比賽進行了4分半鐘左右時，哈登主動示意隊友及教練自己感到不適，隨後，籃網隊主動犯規，哈登被直接換下。之後，哈登直接返回更衣室進行檢查。

且葛里芬（Blake Griffin）也輪休，籃網還有其他傷兵，沙米特（Landry Shamet）與強森（Tyler Johnson）都作壁上觀，但依然靠厄文 （Kyrie Irving）獨撐大局。

厄文與格林（Jeff Green）下半場挺身，率籃網扭轉戰局，兩人也包辦球隊關鍵時刻得分，特別是格林倒數3.7秒罰進打破僵局的2罰，加上藍道又沒把握追平一擊，籃網這才挺過尼克反撲，格林此役力繳23分，在隊上僅次厄文的40分。

此外，哈里斯（Joe Harris）挹注16分，拿到第2份10日短約的強森（Alize Johnson）也有12分進帳；尼克方面，藍道繳19分、15籃板與12助攻大三元，巴瑞特 （RJ Barrett）獲22分，布拉克（Reggie Bullock）攻21分，這也是尼克近5戰第4敗。