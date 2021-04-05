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NBA／電影「怪物奇兵」詹姆斯主演 預告還藏那些球星？

記者陳元廷／綜合報導
「怪物奇兵：全新世代」由詹姆斯領銜當主角。（取材自推特）
「怪物奇兵：全新世代」由詹姆斯領銜當主角。（取材自推特）

預計今夏即將上映的真人動畫運動喜劇電影「怪物奇兵：全新世代」（Space Jam：A New Legacy）日前推出預告片，除領銜的主角詹姆斯（LeBron James）外，網友也在其中發現也藏有其他NBA球員現身的彩蛋。

來源：華納兄弟台灣粉絲俱樂部 YouTube頻道

事實上，詹姆斯也在推特點名四位同儕，分別是戴維斯（Anthony Davis）、里拉德（Damian Lillard）、湯普森（Klay Thompson）與女籃球星陶樂西（Diana Taurasi）。

詹姆斯提到：「謝謝你們，願意相信我，百忙中還從行程安排時間，在電影中扮演重要角色。」而預告片中四人雖都以卡通模樣現身，還是被眼尖網友一一發現。

此外，預告片中也藏有另一致敬彩蛋，是詹姆斯昔日於熱火與好兄弟韋德（Dwyane Wade）完成經典空中接力，電影也讓卡通人物重現韋德招牌慶祝手勢。

真人動畫運動喜劇電影「怪物奇兵：全新世代」海報。（取材自推特）
真人動畫運動喜劇電影「怪物奇兵：全新世代」海報。（取材自推特）

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