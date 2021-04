NBA／電影「怪物奇兵」詹姆斯主演 預告還藏那些球星？

預計今夏即將上映的真人動畫運動喜劇電影 「怪物奇兵:全新世代」(Space Jam:A New Legacy)日前推出預告片,除領銜的主角詹姆斯(LeBron James)外,網友也在其中發現也藏有其他NBA球員現身的彩蛋。

來源:華納兄弟台灣 粉絲俱樂部 YouTube頻道

事實上,詹姆斯也在推特 點名四位同儕,分別是戴維斯(Anthony Davis)、里拉德(Damian Lillard)、湯普森(Klay Thompson)與女籃球星陶樂西(Diana Taurasi)。

詹姆斯提到:「謝謝你們,願意相信我,百忙中還從行程安排時間,在電影中扮演重要角色。」而預告片中四人雖都以卡通模樣現身,還是被眼尖網友一一發現。

.@Dame_Lillard @AntDavis23 @KlayThompson @DianaTaurasi @Nnemkadi30 THANK YOU THANK YOU THANK YOU for taking time out of your busy schedules, trusting me and playing a huge part of Space Jam: A New Legacy!! Means a lot! 🙏🏾✊🏾💪🏾👑 @spacejammovie