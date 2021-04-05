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影／小將慶絕殺跳紀錄台致敬 韋德樂回：我也跳上桌子

記者陳元廷／綜合報導
薩格斯（最左）讀秒階段由超遠距離完成打板三分絕殺，跳上紀錄台慶祝。（Getty Images）
薩格斯（最左）讀秒階段由超遠距離完成打板三分絕殺，跳上紀錄台慶祝。（Getty Images）

NCAA錦標賽男籃決賽組合誕生，將由貝勒大學對上本季還保不敗金身的剛薩加大學，而後者晉級之路在四強更是出現戲劇性無比的結局，被譽為有衝擊NBA選秀前3順位的後衛薩格斯（Jalen Suggs）延長上演正面打板的瘋狂絕殺。

薩格斯讀秒階段運球全場推進，由超遠距離完成打板三分絕殺。（Getty Image...
薩格斯讀秒階段運球全場推進，由超遠距離完成打板三分絕殺。（Getty Images）

剛薩加四強被加州大學洛杉磯分校逼到延長，薩格斯讀秒階段運球全場推進，由超遠距離完成打板三分絕殺，他更振奮地跳上紀錄台，還透露這一直是自己夢想，因為偶像布萊恩（Kobe Bryant）與韋德（Dwyane Wade）都曾有這經典慶祝動作。

韋德顯然也關注到這瘋狂比賽，他聽聞薩格斯說跳上紀錄台慶祝是致敬自己，樂得發推特回應：「小兄弟，你投進這球，我也跳上我家廚房桌子慶祝呢。」此外，剛薩加這場勝仗也讓詹姆斯（LeBron James）發文直呼是他看過最精采的比賽。

加州大學 洛杉磯 推特

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