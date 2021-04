影／小將慶絕殺跳紀錄台致敬 韋德樂回：我也跳上桌子

NCAA錦標賽男籃決賽組合誕生,將由貝勒大學對上本季還保不敗金身的剛薩加大學,而後者晉級之路在四強更是出現戲劇性無比的結局,被譽為有衝擊NBA選秀前3順位的後衛薩格斯(Jalen Suggs)延長上演正面打板的瘋狂絕殺。

薩格斯讀秒階段運球全場推進,由超遠距離完成打板三分絕殺。(Getty Images)

剛薩加四強被加州大學洛杉磯 分校逼到延長,薩格斯讀秒階段運球全場推進,由超遠距離完成打板三分絕殺,他更振奮地跳上紀錄台,還透露這一直是自己夢想,因為偶像布萊恩(Kobe Bryant)與韋德(Dwyane Wade)都曾有這經典慶祝動作。

韋德顯然也關注到這瘋狂比賽,他聽聞薩格斯說跳上紀錄台慶祝是致敬自己,樂得發推特 回應:「小兄弟,你投進這球,我也跳上我家廚房桌子慶祝呢。」此外,剛薩加這場勝仗也讓詹姆斯(LeBron James)發文直呼是他看過最精采的比賽。

I jumped on my kitchen table after you hit this shot bro 😆 https://t.co/rq6YUo53hI