NBA／佐蒙德成湖人新寵 小加索被冷落

已36歲的小加索賽場影響力已不如以往，表現機會較少。（美聯社）

佐蒙德（Andre Drummond）加入湖人 得到很大矚目，且他很快就獲教頭佛蓋爾（Frank Vogel）拔擢為先發，這顯然讓小加索（Marc Gasol）有些不是滋味，「NBC」杉磯記者杜阿爾特（Michael J. Duarte）就透露，小加索近期連3度都拒絕受訪。

甚至一度有傳言指出，小加索可能遭到湖人買斷，但佛蓋爾很快就出面駁斥，且指出會多安排他跟哈瑞爾（Montrezl Harrell）搭檔，增加其上場發揮機會。而佐蒙德腳趾受傷，小加索前場對國王擔任先發，他賽後終於打破沉默吐露心聲。

「一切都建立在如果上，而且這如果還是有很大假設性。你現在不再是選項A了，你是選項C甚至D，你只能接受，因為這是工作一部分，但要坦然接受真的很不容易」，小加索說，對於會不會尋求買斷，他回答中也帶有些模糊空間。

「事情在NBA 很快就可能有改變，我的狀況就是個例子，但我現在依然全心投入這支球隊，當然我知道我之後可能不在主要輪替內，這感受對任何球員都是難以下嚥的，你想要上場打球、作出貢獻，所以我們只能等著看了」，小加索回應。