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NCAA／29年磨一劍 史丹佛女籃奪校史第3冠

編譯林育正／綜合4日電
史丹佛大學奪下隊史第三冠。（Getty Images）
史丹佛大學奪下隊史第三冠。（Getty Images）

NCAA女籃錦標賽決賽，史丹佛大學以54：53險勝亞利桑納大學，拿下暌違29年，1992年以來首座，也是校史第三座冠軍。

來源：YouTube

1990與1992年奪冠後，史丹佛曾在2008與2010年殺進決賽，卻都空手而回。

史丹佛身為頭號種子，決賽對上同樣隸屬太平洋12校的（Pac-12）的第三種子亞利桑納，竟出現整季最多的21次失誤。可惜亞利桑納未能把握機會將比分追上甚至拉開，整場比賽苦苦追趕史丹佛，在第二節一度超前1分後，便未再能取得領先。

下半場史丹佛後衛瓊斯（Haley Jones）拿下13分，全場17分8籃板為全隊最佳，更在比賽最後兩分多鐘之際，轉身將球拋進，還要到犯規加罰拿下3分，幫史丹佛54：50領先。

史丹佛後衛瓊斯（中）貢獻全隊最高17分，率隊奪下校史第三冠。（Getty Ima...
史丹佛後衛瓊斯（中）貢獻全隊最高17分，率隊奪下校史第三冠。（Getty Images）

史丹佛本戰21次失誤，相較之下亞利桑納僅6失誤，可惜命中率過低未能將失誤轉換為分數；亞利桑納全場命中率下探28.8%，外線也僅有27.3%。雖然一路緊咬史丹佛，後衛麥當諾（ Aari McDonald）第四節還一度連轟兩季三分外線，追到1分差，可惜就差臨門一腳，校史首冠未能開張。亞利桑納本季例行賽對陣史丹佛兩次，加上決賽，三戰全都落敗，可惜未能演出復仇戲碼摘冠。

史丹佛也因此成為大學籃球史上，第一支能在準決賽和決賽，都剛好以1分差獲勝的球隊。史丹佛奪下第三冠追上貝勒大學，皆在冠軍數排第三，前面為11冠的強權康乃狄克大學，與8冠的田納西大學。

史丹佛總教練范德維爾（Tara VanDerveer）率隊挺過29年的冠軍荒，為NCAA一級中各類運動中，同一教練間隔最久的兩座冠軍。她也成為史上第四位，率隊奪下三冠的女籃總教練。范德維爾說：「真的是美夢成真！」

史丹佛打滿全場40分鐘的大四後衛威廉斯（Kiana Williams）說：「我們擊敗了一支優秀的球隊，要打敗對手三次相當困難，而我們做到了。」

史丹佛大學奪下隊史第三冠。（Getty Images）
史丹佛大學奪下隊史第三冠。（Getty Images）

NCAA 威廉

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