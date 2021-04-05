NBA／距離張伯倫只剩129分 得分王近了…柯瑞喊不真實

勇士隊球星柯瑞（左）4日在對戰老鷹隊時拿下37分，生涯總得分距離勇士隊史得分榜龍頭的距離只剩129分。（路透）

勇士 隊看板球星柯瑞 （Stephen Curry）尾椎受傷後的復出首戰狂轟37分，儘管球隊以111：117敗給老鷹隊，但他距離勇士隊史得分榜龍頭的距離只剩129分，離傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）又進一步。

張伯倫是勇士隊史得分榜第一人，生涯累積1萬7783分，柯瑞打破前輩紀錄只是時間長短的問題；他提到這項紀錄直說感覺很「不真實」，「我不知道他在這裡打了幾年，但他有許多進球。顯而易見，他是聯盟的傳奇，遍及整個聯盟，不過我能穿著勇士戰袍且生涯都在這裡，非常瘋狂，所以我會繼續搶分，希望過程中也多拿幾場勝利。」

柯瑞還說，職業生涯還很長，還有很多要完成的任務，不過對這項即將到來的里程碑仍十分有，「我會很感謝這個時刻。」

本季是柯瑞在勇士的第12個賽季，他季初的生涯得分就已經超越貝瑞（Rick Barry），月底就可能改寫張伯倫紀錄；且柯瑞的助攻數早就是勇士史上最多，毫無疑問會名留青史。

今天三分球12投3中的柯瑞還開玩笑說，還好張伯倫球員時期還沒有三分線的設置，否則兩人差距肯定更大；NBA 是1979到80賽季財開始使用三分球，張伯倫1973年就退役。