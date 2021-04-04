NCAA／不捨北卡老教頭突告退休 喬丹難忘與父親往事

喬丹（右）與威廉斯。（Getty Images）

70歲的北卡 教頭威廉 斯（Roy Williams）日前無預警宣告退休，消息震驚美國籃壇，威廉斯在1978年至1988年於北卡擔任助教，師承鼎鼎大名的「北卡宗師」史密斯（Dean Smith），之後於2003年回歸接下主帥一職至今，締造無數豐功偉業。

威廉斯任內率北卡奪得3座NCAA錦標賽冠軍，更培育出許多NBA球員，現役來自北卡有13位，數量僅次杜克與肯塔基，像巴恩斯（Harrison Barnes）與格林（Danny Green）都是威廉斯得意門生，而他任助教期間也深深影響喬丹 （Michael Jordan）。

「選擇你自己的道路，在你想要的時候放下籃球，能看到他把更多時間花在陪伴孩子跟孫子是很棒的事，但同時我也覺得傷感，因為對籃球意義如此身的他將離開籃壇了，他跟我父親建立的深厚關係對我而言更是意義非凡」，喬丹表示。

事實上，威廉斯過去招募喬丹時也有則小故事，那就是他跟老喬丹一見如故，對方堅持替其打造1座柴爐，此事是在「最後之舞」紀錄片訪談時曝光，但導演事後表示礙於片長只能剪掉割愛，但他在接受媒體訪問時主動把這透露給外界。

「威廉斯講了這故事，老喬丹開輛運貨卡車親自送這柴爐來，當時是北卡在招募喬丹，教練給球員家屬東西很常見，但反過來可就稀奇了。這表示老喬丹多欣賞威廉斯，而且儘管對方一開始不斷拒絕，他始終堅持對方收下」，「最後之舞」導演說。

喬丹則透露父親之所以這麼欣賞威廉斯，是因為對方非常苦幹實幹，暑假時會自己開車四處兜售年曆貼補家用，「看到他四處奔走賣年曆，證明他有勤奮工作態度，這給我爸留下深刻印象，他們因此建立的關係維持了很多年的時間」。