NCAA／睽違73年 貝勒勝休士頓闖決賽

米契爾（左）貢獻12分11助攻，為全隊唯一「雙十」的球員，幫助貝勒大學睽違73年再次闖進冠軍賽。（路透）

NCAA 全國錦標賽四強賽，貝勒大學以78：59擊敗休士頓 大學，自1948年以來首次，睽違73年再次殺進冠軍賽。

貝勒相隔73年再闖冠軍賽，為NCAA男籃第一級歷史上第二長的紀錄，僅次威斯康辛大學的74年。此役上半場貝勒一度打出16：3的攻勢，進攻人人有貢獻，外圍防守更使休士頓的外線卡彈。

其中後衛米契爾（Davion Mitchell）表現亮眼，上半場45分的團隊得分中，就有27分來自他的得分或助攻；上半場結束前米契爾連續轟進兩發跳投拿5分，幫助貝勒帶著45：20的領先進入下半場。

外線攻勢發揮不佳，休士頓下半場改往內打進攻籃框，一度將差距縮小到16分，但進攻只靠全場拿下20分，投進五發三分彈的後衛賽瑟(Marcus Sasser)苦撐，沒能多點開花，全隊僅兩人得分來到雙位數，沒能與貝勒抗衡。

最終貝勒大學五人的分上雙，米契爾貢獻12分11助攻，光他一人的助攻，就比休士頓全隊10次助攻還多。他也是1984年助攻成為官方數據以來，第五位在NCAA四強賽，個人助攻數比對手還多的球員。

貝勒進攻傳導流暢，全隊23次助攻，為1990年內華達大學拉斯維加斯分校的24次後最多。全隊78分之中，有38分來自米契爾得分或助攻，比例達49%。

貝勒得分最高17分的巴特勒（Jared Butler）說：「這就是我們來到貝勒的目標，為學校在歷史上再添一筆紀錄。我們要贏球，抱回全國冠軍。」