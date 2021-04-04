我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

1張圖看疫情：美1億6168萬人已打疫苗 逾55.4萬死

NCAA／睽違73年 貝勒勝休士頓闖決賽

編譯林育正／綜合報導
米契爾（左）貢獻12分11助攻，為全隊唯一「雙十」的球員，幫助貝勒大學睽違73年再次闖進冠軍賽。（路透）
米契爾（左）貢獻12分11助攻，為全隊唯一「雙十」的球員，幫助貝勒大學睽違73年再次闖進冠軍賽。（路透）

NCAA全國錦標賽四強賽，貝勒大學以78：59擊敗休士頓大學，自1948年以來首次，睽違73年再次殺進冠軍賽。

貝勒相隔73年再闖冠軍賽，為NCAA男籃第一級歷史上第二長的紀錄，僅次威斯康辛大學的74年。此役上半場貝勒一度打出16：3的攻勢，進攻人人有貢獻，外圍防守更使休士頓的外線卡彈。

其中後衛米契爾（Davion Mitchell）表現亮眼，上半場45分的團隊得分中，就有27分來自他的得分或助攻；上半場結束前米契爾連續轟進兩發跳投拿5分，幫助貝勒帶著45：20的領先進入下半場。

外線攻勢發揮不佳，休士頓下半場改往內打進攻籃框，一度將差距縮小到16分，但進攻只靠全場拿下20分，投進五發三分彈的後衛賽瑟(Marcus Sasser)苦撐，沒能多點開花，全隊僅兩人得分來到雙位數，沒能與貝勒抗衡。

最終貝勒大學五人的分上雙，米契爾貢獻12分11助攻，光他一人的助攻，就比休士頓全隊10次助攻還多。他也是1984年助攻成為官方數據以來，第五位在NCAA四強賽，個人助攻數比對手還多的球員。

貝勒進攻傳導流暢，全隊23次助攻，為1990年內華達大學拉斯維加斯分校的24次後最多。全隊78分之中，有38分來自米契爾得分或助攻，比例達49%。

貝勒得分最高17分的巴特勒（Jared Butler）說：「這就是我們來到貝勒的目標，為學校在歷史上再添一筆紀錄。我們要贏球，抱回全國冠軍。」

休士頓 NCAA

上一則

NCAA／UCLA朱桑 可望創亞裔NBA選秀新高

延伸閱讀

場邊人語／一隊搶炮 三校陪跑

場邊人語／一隊搶炮 三校陪跑
場邊人語／晉級四強 八隊比槍

場邊人語／晉級四強 八隊比槍
聖利安住市搶案 受害人亞裔最多

聖利安住市搶案 受害人亞裔最多
場邊人語／列強就位 拚力作為

場邊人語／列強就位 拚力作為

熱門新聞

陳巍5個四周跳 花滑世錦賽三連冠 羽生結弦失誤吞銅

2021-03-27 18:23
圖為福原愛2016年出席日本桌球公開賽記者會。(本報資料照片)

福原愛被爆失去東京奧運球評機會 日本公司全停擺

2021-03-29 08:00
莎拉波娃與她設計的桌子。 （取材自Instagram）

網球／退休生活超精采 女神莎拉波娃變身室內設計師

2021-03-28 20:57
福原愛（右）、江宏傑日前驚傳婚變。(取材自微博)

高帥男已婚謊稱分居 福原愛慘陷「雙重不倫」

2021-03-31 21:01
短道競速滑雪世錦3金名將克莉絲蒂常在推特上分享生活。（取材自推特）

為出征北京冬奧 英世錦3金辣妹靠「送披薩」存錢

2021-03-29 07:00
返回日本職棒的前洋基投手田中將大，也對新冠肺炎疫情掀起的亞裔歧視感到憂慮。（路透）

MLB／「歧視、疫情…我怕在美國住」田中將大爆返日原因

2021-03-27 19:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊
按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國
官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉
太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人
1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議

1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議