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NBA／少了柯瑞、格林 勇士崩盤慘敗 輸暴龍53分

體育新聞組╱綜合報導
席亞康（中）砍下本季新高36分，助暴龍大勝勇士。(美聯社)
席亞康（中）砍下本季新高36分，助暴龍大勝勇士。(美聯社)

柯瑞（Stephen Curry）尾椎痠痛狀況至今未有明顯改善，格林（Draymond Green）則有指傷狀況，加上勇士2日是連續出賽，球團選擇讓兩位大將掛免戰牌，近況低迷無比的暴龍沒放過大好進補良機，以130比77痛宰了勇士。

影音來源：YouTube

暴龍整個3月只贏1場球，東區排名更是止不住地直線下滑，此役碰上殘陣勇士總算一吐怨氣，經過首節暖機之後再來2節猛轟81分，反觀勇士則合計只拿30分，巨大分差早早決定勝負，席亞康（Pascal Siakam）砍下本季新高36分居首。

而崔蘭特（Gary Trent Jr.）維持轉隊後火熱手感，也有24分進帳且包含6記三分球，阿努諾比（OG Anunoby）也添21分；吞下53分慘敗的勇士部份，維金斯（Andrew Wiggins）攻15分為佳，球隊近7戰輸掉6場，頹勢難阻。

此外，獨行俠主帥卡萊爾（Rick Carlisle）賽前驚傳確診，無法出席執教2日對尼克的比賽，所幸仍靠唐西奇（Luka Doncic）末節挺身拉尾盤，終場順利以99比86退敵，球隊近期也摘下3連勝。

勇士 柯瑞 YouTube

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