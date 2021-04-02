NBA／佐蒙德湖人首秀 14分鐘傷退

佐蒙德湖人隊處女秀出賽14分鐘就因腳傷提前退場。（Getty Images）

湖人 隊新任中鋒佐蒙德（Andre Drummond）3月31日進行轉隊處女秀，不過僅出賽14分鐘就因右腳大拇指傷勢提前退場，而湖人也以97：112不敵公鹿隊、中斷2連勝，對於披上湖人戰袍的首場比賽以此方式落幕，讓佐蒙德也直言感到相當沮喪。

在與前東家騎士隊達成買斷合約協議並轉戰湖人後，佐蒙德31日首度以湖人先發中鋒的身分出賽，且在開賽後不久就在罰球線附近以一記拋投完成轉隊後的首次進球，且回頭又在防守端製造公鹿「字母 哥」安戴托昆波（Antetokounmpo）一次進攻犯規，讓在場邊觀賽的隊友戴維斯都忍不住起身為他鼓掌。

不過從2月中後就未再出賽的佐蒙德，似乎還未找回昔日籃板狂人的身手，上半場他僅抓下1籃板，也只得4分，第三節更僅上場1分半鐘後就因為右腳大拇指的傷勢被換下場且未再登場，留下單場4分、1籃板、2助攻的數據。

對於轉隊的首場比賽以讓自己與隊友都感到意料外的方式結束，佐蒙德坦言確實感到沮喪，「一開始我並沒想太多，但當我第二節回到球場時發現愈來愈疼痛。中場休息時，我脫下襪子卻發現我整片指甲掉了下來，這甚至讓我無法走路，所以教練就決定不再讓我上場。」

這場比賽公鹿以安戴托昆波拿下25分、10籃板表現最佳，且他在第四節時與同隊的哥哥和效力湖人的弟弟一同上場，創下聯盟史上第二次三兄弟同時上場的紀錄，讓安戴托昆波開心的說：「這是我生涯最開心的時刻，也是投進壓哨球、單場拿40或50分都無法比擬的，因為我們從小就一起仰望著天空，幻想著有一天能夠登上NBA 舞台。」