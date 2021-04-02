我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 增至48死

佛洛伊德案續審 救護員：抵現場時人已斷氣

NBA／佐蒙德湖人首秀 14分鐘傷退

體育新聞組／綜合報導
佐蒙德湖人隊處女秀出賽14分鐘就因腳傷提前退場。（Getty Images）
佐蒙德湖人隊處女秀出賽14分鐘就因腳傷提前退場。（Getty Images）

湖人隊新任中鋒佐蒙德（Andre Drummond）3月31日進行轉隊處女秀，不過僅出賽14分鐘就因右腳大拇指傷勢提前退場，而湖人也以97：112不敵公鹿隊、中斷2連勝，對於披上湖人戰袍的首場比賽以此方式落幕，讓佐蒙德也直言感到相當沮喪。

在與前東家騎士隊達成買斷合約協議並轉戰湖人後，佐蒙德31日首度以湖人先發中鋒的身分出賽，且在開賽後不久就在罰球線附近以一記拋投完成轉隊後的首次進球，且回頭又在防守端製造公鹿「字母哥」安戴托昆波（Antetokounmpo）一次進攻犯規，讓在場邊觀賽的隊友戴維斯都忍不住起身為他鼓掌。

不過從2月中後就未再出賽的佐蒙德，似乎還未找回昔日籃板狂人的身手，上半場他僅抓下1籃板，也只得4分，第三節更僅上場1分半鐘後就因為右腳大拇指的傷勢被換下場且未再登場，留下單場4分、1籃板、2助攻的數據。

對於轉隊的首場比賽以讓自己與隊友都感到意料外的方式結束，佐蒙德坦言確實感到沮喪，「一開始我並沒想太多，但當我第二節回到球場時發現愈來愈疼痛。中場休息時，我脫下襪子卻發現我整片指甲掉了下來，這甚至讓我無法走路，所以教練就決定不再讓我上場。」

這場比賽公鹿以安戴托昆波拿下25分、10籃板表現最佳，且他在第四節時與同隊的哥哥和效力湖人的弟弟一同上場，創下聯盟史上第二次三兄弟同時上場的紀錄，讓安戴托昆波開心的說：「這是我生涯最開心的時刻，也是投進壓哨球、單場拿40或50分都無法比擬的，因為我們從小就一起仰望著天空，幻想著有一天能夠登上NBA舞台。」

湖人 字母 NBA

上一則

場邊人語／一隊搶炮 三校陪跑

下一則

MLB／游擊手最肥約…大都會10年3.4億綁定林多

延伸閱讀

NBA／3連霸籃板王佐蒙德確定去向 經紀人證實落腳湖人

NBA／3連霸籃板王佐蒙德確定去向 經紀人證實落腳湖人
NBA／約柯奇大三元 金塊拆穿魔術 近10戰奪8勝

NBA／約柯奇大三元 金塊拆穿魔術 近10戰奪8勝
NBA／「席地而坐」慶祝被認挑釁 字母哥：找樂子錯了嗎

NBA／「席地而坐」慶祝被認挑釁 字母哥：找樂子錯了嗎
NBA／字母哥延長賽拿10分 公鹿逆轉76人

NBA／字母哥延長賽拿10分 公鹿逆轉76人

熱門新聞

陳巍5個四周跳 花滑世錦賽三連冠 羽生結弦失誤吞銅

2021-03-27 18:23
圖為福原愛2016年出席日本桌球公開賽記者會。(本報資料照片)

福原愛被爆失去東京奧運球評機會 日本公司全停擺

2021-03-29 08:00
莎拉波娃與她設計的桌子。 （取材自Instagram）

網球／退休生活超精采 女神莎拉波娃變身室內設計師

2021-03-28 20:57
福原愛（右）、江宏傑日前驚傳婚變。(取材自微博)

高帥男已婚謊稱分居 福原愛慘陷「雙重不倫」

2021-03-31 21:01
短道競速滑雪世錦3金名將克莉絲蒂常在推特上分享生活。（取材自推特）

為出征北京冬奧 英世錦3金辣妹靠「送披薩」存錢

2021-03-29 07:00
羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普不只在網球場上取得成就，足球天賦也高得嚇人。（路透）

影／被網球耽誤的足球天才？哈蕾普「顛球81次」網驚呆

2021-03-25 07:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡人數增至48人

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡人數增至48人
華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬
「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面
「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰
疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額