NBA／爵士遭鳥擊 驚魂未定 康利：感覺飛機要解體了

爵士隊在先前搭機前往曼菲斯時,過發生飛機遭鳥撞擊的意外,導致引擎受損,被迫緊急返回鹽湖城機場 ,引發一場虛驚。當時好幾位球員都紛紛發推特 報平安。

不過爵士沒有受到這起意外影響,在客場以111:107險勝灰熊,取得近期的7連勝。

賽後被問到飛機鳥擊事件,克拉克森(Jordan Clarkson)仍心有餘悸地表示:「那時候整架飛機開始搖晃,我們很多人都做好了心理準備,心想著『我們可能要結束生命了。』」

The damage after a Delta charter carrying the @utahjazz struck a flock of birds mid-air today. The plane turned around and made an emergency landing at @slcairport. #TakeNote pic.twitter.com/h7IyL5usmL