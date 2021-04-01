NBA／爵士遭鳥擊 驚魂未定 康利：感覺飛機要解體了

康利。（Getty Images）

爵士隊在先前搭機前往曼菲斯時，過發生飛機遭鳥撞擊的意外，導致引擎受損，被迫緊急返回鹽湖城機場 ，引發一場虛驚。當時好幾位球員都紛紛發推特 報平安。

不過爵士沒有受到這起意外影響，在客場以111：107險勝灰熊，取得近期的7連勝。

賽後被問到飛機鳥擊事件，克拉克森（Jordan Clarkson）仍心有餘悸地表示：「那時候整架飛機開始搖晃，我們很多人都做好了心理準備，心想著『我們可能要結束生命了。』」

The damage after a Delta charter carrying the @utahjazz struck a flock of birds mid-air today. The plane turned around and made an emergency landing at @slcairport. #TakeNote pic.twitter.com/h7IyL5usmL — Marc Sternfield (@msternfield) March 30, 2021

康利（Mike Conley）說：「當時感覺飛機要解體了。大概有5到10分鐘的時間，我感到絕望無助。很慶幸事情沒那樣嚴重，但這真的很可怕。我們一度懷疑今天還能不能比賽」。

總教練史奈德（Quin Snyder）則說：「有一個引擎發生爆炸，大概有10到15分鐘的時間，機組人員都在評估情況，沒人知道到底出什麼事情了。真的要感謝機組人員的專業和日常的訓練，感謝他們為我們的安全所做的一切。這種經歷真的是痛苦又可怕。」

在飛機緊急迫降後，米契爾（Donovan Mitchell）沒有隨隊去曼菲斯，而是因個人因素缺席了這場客場比賽。克拉克森也說：「我完全可以理解他為何要缺席。」

事實上，米契爾過去曾在訪談中透露自己除了害怕蜘蛛外，其實也很害怕搭飛機，但身為職業球員，一年都要飛幾十次。米契爾坦言每一次飛行他都感到很艱難。