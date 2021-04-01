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NCAA／朱桑個人秀 UCLA上演黑馬傳奇

體育新聞組／綜合報導
UCLA朱桑一人專擅全場。（路透）
UCLA朱桑一人專擅全場。（路透）

加大洛杉磯分校（UCLA）的NCAA奇蹟之旅繼續上演。

這支第11號種子下半場全力壓制對手，終場以51：49擊敗第一種子密西根州大，將在3日晚上的最終4強賽中對上岡薩加大學。從一支還需爭取錦標賽64強資格到晉級最終4強，UCLA是2011年維吉尼亞大學（VCU）之後創下此奇蹟的第二支球隊。

在比賽最後10秒，密西根州有3次反敗為勝的機會。但是華格納（Franz Wagner）未能投進三分球，不到3秒時史密斯（Mike Smith）的三分球在籃框上彈了兩次也未進。

史密斯出手後，球被UCLA撥出界外，密西根州大在倒數0.5秒仍有最後一擊機會。迪金森（Hunter Dickinson）將球傳給三分線外的華格納，終場哨音響起時，他投出的球彈出籃板和球框之外。

UCLA全場就看朱桑（Johnny Juzang）一人秀。他在上半場獲得18分，全場得到最高的28分。他在前20分鐘的得分就已是所有隊友的2倍，並且只比密西根州大總得分少5分。

他在終場前17分17秒UCLA領先9分時因踩到隊友的腳而傷及右腳踝短暫退場，但在包紮後重新上場，在最後10分鐘內繼續壓制密西根州大。

坎貝爾（Tyger Campbell）是UCLA另一位得分達雙位數的球員，他得到11分。其他UCLA球員沒有人得分超過4分。

UCLA 密西根州 洛杉磯

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