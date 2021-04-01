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NBA／里拉德第3節砍16分 拓荒者拆活塞奪4連勝

體育新聞組／綜合報導
里拉德（左）飆33分10助攻，率領拓荒者取得4連勝。（Getty Images）
里拉德（左）飆33分10助攻，率領拓荒者取得4連勝。（Getty Images）

拓荒者隊里拉德（Damian Lillard）3月31日飆出33分10助攻4籃板，其中16分集中在第三節，帶領球隊一舉拉開比分，最終拓荒者以124：101大勝活塞，取得4連勝。

這是里拉德本季第7次至少拿到30分10助攻。麥凱倫（C.J. McCollum）得到24分6助攻3籃板，柯文頓（Robert Covington）16分6籃板3抄截，安東尼（Carmelo Anthony）16分，鮑威爾（Norman Powell）14分3籃板3抄截2阻攻2籃板，康特（Enes Kanter）10分8籃板。

活塞上半場靠著葛蘭特獨拿17分，加上團隊命中率優於對手，前兩節打完還取得1分領先；里拉德第三節狂砍16分，帶動球隊拉開比分，取得8分超前。末節拓荒者火力全開，麥凱倫、里拉德和鮑威爾聯手轟進23分，甚至比活塞全隊還高，直接擊潰對手。

葛蘭特（Jerami Grant）全場19投11中拿到30分4助攻3阻攻，迪亞洛（Hamidou Diallo）19分7籃板3助攻，普拉里（Mason Plumlee）18分3籃板2助攻，喬瑟夫（Cory Joseph）11分9助攻2抄截。

活塞先發的比伊（Saddiq Bey）、李（Saben Lee）、傑克森（Josh Jackson）手感冰冷，3人合計17投1中，總共只得到2分。

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