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NBA／籃網6星極致抱團 真能奪冠？

李亦伸
籃網組成超級巨星團隊「宇宙籃網」。（取材自推特）
籃網組成超級巨星團隊「宇宙籃網」。（取材自推特）

被馬刺買斷前鋒艾德里奇（LaMarcus Aldridge）決定加入籃網，籃網在買斷市場連續撿到葛里芬（Blake Griffin）、艾德里奇兩名「前明星級前鋒」，搭檔哈登（James Harden）、厄文（Kyrie Irving）、杜蘭特（Kevin Durant）、喬丹（DeAndre Jordan）組成超級巨星團隊「宇宙籃網」，奪冠呼聲震天。

籃網為了爭冠展現抱團最極致，看好的人很多，唱衰的也不少。抱團確實為比賽帶來特別話題和高度期待，但伴隨而生的敵意和妒嫉，同樣在社群媒體瘋狂發酵。

1、籃網有多強大？

哈登負責控球、組織，並做出最大犧牲，減少出手，每場傳出11.5次助攻，場上效率和帶隊能力更強大，哈登在籃網打出MVP賽季。哈登現在可以跟湖人詹姆斯、太陽保羅平起平坐，三人都是聯盟帶隊能力最好的領袖球員。

有了哈登操盤，杜蘭特和厄文兩大殺手角色更好融入，長人喬丹、艾德里奇、葛里芬也能得到最大釋放，哈里斯是頂級外線射手，三分球命中率超過4成8，籃網其他角色球員只要專注防守，接球把球投進，籃網戰力、陣容深度令人咋舌。

2、籃網有沒有缺點？

籃網現在最大挑戰是「團隊」，哈登帶隊、組織沒問題，杜蘭特、厄文兩人都是超級殺手，葛里芬、艾德里奇油箱裡還有很多油，喬丹是守優於攻的長人，籃網能不能在季後賽完成組合，建構完美團隊，每個球星都在擺在對的位置，發揮最大作用，打出最好防守，仍是個「疑問」。

籃球是五個球員在場上拚戰，各司其職展現團隊合作，天賦再多，人手再多，最終場上就是五個球員。如何讓每個球星、角色球員發揮最大作用，發揮最大效益，這是一支總冠軍球隊最終成功定義。

3、籃網奪冠機率多大？

只要沒有意外，籃網摘下東冠，打進NBA總冠軍賽應該有六成機率，籃網是目前東區最好球隊。但總冠軍賽如果遇上的是健康湖人，湖人剛在買斷市場撿到場均17.5分、13.5籃板中鋒佐蒙德，禁區和內線、籃板戰力得到最大提升，彌補小加索又老又慢效率不高罩門，湖人戰力至少提升三成。

籃網團隊不如湖人，這也是詹姆斯帶隊最大優勢，更是湖人最重要文化。如果西區出線的是快艇或其他球隊，籃網拿下東冠，幾乎可以說是總冠軍在握。除了湖人，聯盟應該沒有球隊可以威脅籃網。

籃網不一定能摘下總冠軍，但籃網是東冠最熱門球隊。

湖人 喬丹 厄文

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