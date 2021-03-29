NBA／趁詹皇、安比德受傷 哈登拚季中交易奪MVP

哈登競爭生涯第二座MVP頭銜的企圖心強烈。（路透）

由於詹姆斯（LeBron James）與安比德（Joel Embiid）因傷缺賽，且約柯奇（Nikola Jokic）所屬金塊衝擊西區第一機會低，這給了有望率籃網登頂東區的哈登（James Harden）一爭MVP的不少利多，他獨撐三巨頭缺二的局面更是加分。

哈登本人也直截了當地表示：「我覺得自己該不該列入MVP討論中呢？我自認我是MVP，就是這麼簡單，我不想替我個人發言太多，所以就提到這樣吧。」值得一提的是，史上並無季中轉隊得到MVP先例。

至於轉戰新東家首季就拿MVP倒有前例可尋，像是2005年的奈許（Steve Nash）、1993年的巴克利（Charles Barkley）與1983年的馬龍（Moses Malone），而奈許現在也是哈登所屬的籃網隊總教練。

但在NBA 歷史上，過去還未曾出現當季被被交易立刻獲得MVP的球員。哈登曾在2018賽季獲得MVP殊榮，該季他以場均30.4分勇冠全聯盟；本季他則是以11.2次助攻領跑。

至於MVP競爭對手像詹姆斯與安比德都掛傷號，哈登也表示惋惜地說：「這令人難過，因為聯盟頂級巨星因傷沒辦法上場打球，我相信球迷也感同身受，這讓比賽激情樂趣少了一些，但傷病當然也是比賽一部分。」