我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「搖擺不定後斜插」長榮長賜號 闖禍路徑曝光

她與新冠抗爭2個多月終於回家 卻留下洗腎後遺症

NBA／波波維奇生涯1300勝 高居歷史第3

 記者曾思儒／綜合報導
波波維奇。（歐新社）
波波維奇。（歐新社）

7度入選明星賽的艾德里奇（LaMarcus Aldridge）和馬刺隊和平「分手」，接續賽季將披上籃網隊戰袍，不過「黑衫軍」老教頭波波維奇（Gregg Popovich）28日率隊以120：104擊敗公牛隊後，除止住球隊4連敗，生涯第1300勝也到手，成為聯盟史上第3人，且有機會繼續締造個人里程碑。

目前執教最多勝紀錄是傳奇教頭老尼爾森（Don Nelson）的1335勝，威肯斯（Lenny Wilkens）以1332勝居次，波波維奇最快在下一季就能改寫新猷。年齡可能是波波維奇締造新頁的大敵人，今年他已72歲，過去25個執教球季都是在馬刺，例行賽成績累積是1300勝、634敗。

攻下14分的墨瑞（Dejounte Murray）恭維說，波波維奇肯定是未來名人堂成員，「我很感謝認識他，受他執教，我們會盡力為他再打下更多勝利」。

馬刺月初在延長賽敗給籃網後，禁區大將艾德里奇就再沒出賽，雙方之後宣布分道揚鑣並達成買斷協議；35歲的艾德里奇新東家昨天也曝光，經紀人透露，籃網就是艾德里奇本季落腳處，使原本就有「三巨頭」杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）和哈登（James Harden）的布魯克林再添奪冠本錢。

衛冕軍湖人隊不讓籃網專美於前，積極網羅和騎士隊買斷合約的佐蒙德（Andre Drummond），增強禁區戰力。

馬刺 厄文 布魯克林

上一則

網球／退休生活超精采 女神莎拉波娃變身室內設計師

延伸閱讀

NBA／史上最大團？籃網全員共41次入選明星賽

NBA／史上最大團？籃網全員共41次入選明星賽
NBA／最熱鬧交易最終日 佛西維奇「命運巧合」令人稱奇

NBA／最熱鬧交易最終日 佛西維奇「命運巧合」令人稱奇
NBA／被快艇甩賣 威廉斯一度想退休

NBA／被快艇甩賣 威廉斯一度想退休
NBA／經紀人證實 艾德里奇去籃網

NBA／經紀人證實 艾德里奇去籃網

熱門新聞

陳巍5個四周跳 花滑世錦賽三連冠 羽生結弦失誤吞銅

2021-03-27 18:23
喬丹豪宅最著名的是焊有23號的鍛造大門，也是許多球迷朝聖之地。 （取材自推特）

NBA／投資眼光比選秀差？喬丹千萬豪宅半價求售賣不出

2021-03-24 21:11
塞瓦斯蒂安諾娃17歲時參加倫敦奧運，奪金之後塞瓦斯蒂安諾娃選擇退休。（取材自Instagram）

韻律體操／俄最漂亮奧運金牌美女 秀性感新泳衣粉絲瘋狂

2021-03-23 21:30
女電視台主持人以為自己投籃進了。 （影片截圖）

影／女主播秀長射投籃 興奮轉身慶祝 球沒進…尷尬了

2021-03-23 08:00
羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普不只在網球場上取得成就，足球天賦也高得嚇人。（路透）

影／被網球耽誤的足球天才？哈蕾普「顛球81次」網驚呆

2021-03-25 07:30
江宏傑（左）和福原愛目前仍無共識。（取材自Instagram）

返台談離婚？福原愛遭爆2周前買機票 律師也找了

2021-03-22 20:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >