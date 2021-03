NBA／波波維奇生涯1300勝 高居歷史第3

7度入選明星賽的艾德里奇(LaMarcus Aldridge)和馬刺 隊和平「分手」,接續賽季將披上籃網隊戰袍,不過「黑衫軍」老教頭波波維奇(Gregg Popovich)28日率隊以120:104擊敗公牛隊後,除止住球隊4連敗,生涯第1300勝也到手,成為聯盟史上第3人,且有機會繼續締造個人里程碑。

Congrats to @spurs coach Gregg Popovich on becoming the 3rd head coach in NBA history to win 1,300 games! pic.twitter.com/RV603wqj2L