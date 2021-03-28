NBA／波波維奇生涯1300勝 高居歷史第3

波波維奇。（歐新社）

7度入選明星賽的艾德里奇（LaMarcus Aldridge）和馬刺 隊和平「分手」，接續賽季將披上籃網隊戰袍，不過「黑衫軍」老教頭波波維奇（Gregg Popovich）28日率隊以120：104擊敗公牛隊後，除止住球隊4連敗，生涯第1300勝也到手，成為聯盟史上第3人，且有機會繼續締造個人里程碑。

Congrats to @spurs coach Gregg Popovich on becoming the 3rd head coach in NBA history to win 1,300 games! pic.twitter.com/RV603wqj2L — NBA (@NBA) March 28, 2021

目前執教最多勝紀錄是傳奇教頭老尼爾森（Don Nelson）的1335勝，威肯斯（Lenny Wilkens）以1332勝居次，波波維奇最快在下一季就能改寫新猷。年齡可能是波波維奇締造新頁的大敵人，今年他已72歲，過去25個執教球季都是在馬刺，例行賽成績累積是1300勝、634敗。

攻下14分的墨瑞（Dejounte Murray）恭維說，波波維奇肯定是未來名人堂成員，「我很感謝認識他，受他執教，我們會盡力為他再打下更多勝利」。

馬刺月初在延長賽敗給籃網後，禁區大將艾德里奇就再沒出賽，雙方之後宣布分道揚鑣並達成買斷協議；35歲的艾德里奇新東家昨天也曝光，經紀人透露，籃網就是艾德里奇本季落腳處，使原本就有「三巨頭」杜蘭特（Kevin Durant）、厄文 （Kyrie Irving）和哈登（James Harden）的布魯克林 再添奪冠本錢。

衛冕軍湖人隊不讓籃網專美於前，積極網羅和騎士隊買斷合約的佐蒙德（Andre Drummond），增強禁區戰力。