堪稱史上最熱鬧的NBA 季中交易大限前最終日,單在這一天就出現16筆交易,多達46名球員被交易,涉及23支球隊,創下聯盟近30年來單日最多交易球員紀錄。

當天也創造了令人嘖嘖稱奇的命運巧合,像3年級生崔蘭特(Gary Trent Jr.)本季打完41場後從拓荒者被交易至暴龍,他的父親也在一模一樣時間點從拓荒者被送到暴龍。

此外,魔術明星中鋒佛西維奇(Nikola Vucevic)被送往公牛,將與拉文(Zach LaVine)聯手搭檔,他也被翻出在5歲時候曾身著全套公牛衣服與頭戴隊徽帽留下照片。

佛西維奇自己也提到,還有印象曾與歐洲出身的公牛總管卡尼索瓦斯(Arturas Karnisovas)共進晚餐,當時自己還是將進入選秀的新人,對方則是金塊球探。

