NBA／被快艇甩賣 威廉斯一度想退休

威廉斯被交易回鍋曾效力兩個球季的老鷹。（路透）

在快艇時期連續兩季贏得年度最佳第六人的威廉 斯（Lou Williams），在今年季中交易截止日前被交易到亞特蘭大 ，快艇還附加了2023和2027年兩枚二輪選秀權，得到朗多（Rajon Rondo）。

快艇此舉無疑是希望擁有一位能夠組織進攻的後場指揮官，另一方面也是考量威廉斯的年齡和狀態明顯下滑，但對威廉斯來說，這樣的異動無疑令人心碎，自曝一度考慮退休 。

「我在昨天就考慮退休了，」威廉斯在IG上說道，「當你為一支球隊付出所有，然後醒來後卻發現這一切都不存在了。在快艇的一切經歷讓我意識到自己的天賦和貢獻獲得了讚賞。這讓我開始思考未來。」

威廉斯說：「我的油箱還有很多油。我很榮幸能夠回到家鄉繼續生涯。謝謝你，洛杉磯，我愛你們。那是美好的時光和回憶。威廉斯先生，歡迎回家。」

威廉斯高中就是在距離亞特蘭大不遠的史奈爾維爾，也曾在2012年到2014年間為老鷹效力。

老鷹總管席列克（Travis Schlenk）透露交易威廉斯的原因，他表示球隊在楊恩（Trae Young）下場後，進攻端往往陷入掙扎，因此希望能夠找來一名擅長擋拆且擁有自主進攻能力的板凳球員。