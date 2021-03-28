我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診破3021萬 施打1億4018萬劑疫苗

好萊塢對歧視推波助瀾 亞裔女演員：在那環境要閉嘴

NBA／被快艇甩賣 威廉斯一度想退休

體育新聞組／綜合報導
威廉斯被交易回鍋曾效力兩個球季的老鷹。（路透）
威廉斯被交易回鍋曾效力兩個球季的老鷹。（路透）

在快艇時期連續兩季贏得年度最佳第六人的威廉斯（Lou Williams），在今年季中交易截止日前被交易到亞特蘭大，快艇還附加了2023和2027年兩枚二輪選秀權，得到朗多（Rajon Rondo）。

快艇此舉無疑是希望擁有一位能夠組織進攻的後場指揮官，另一方面也是考量威廉斯的年齡和狀態明顯下滑，但對威廉斯來說，這樣的異動無疑令人心碎，自曝一度考慮退休

「我在昨天就考慮退休了，」威廉斯在IG上說道，「當你為一支球隊付出所有，然後醒來後卻發現這一切都不存在了。在快艇的一切經歷讓我意識到自己的天賦和貢獻獲得了讚賞。這讓我開始思考未來。」

威廉斯說：「我的油箱還有很多油。我很榮幸能夠回到家鄉繼續生涯。謝謝你，洛杉磯，我愛你們。那是美好的時光和回憶。威廉斯先生，歡迎回家。」

威廉斯高中就是在距離亞特蘭大不遠的史奈爾維爾，也曾在2012年到2014年間為老鷹效力。

老鷹總管席列克（Travis Schlenk）透露交易威廉斯的原因，他表示球隊在楊恩（Trae Young）下場後，進攻端往往陷入掙扎，因此希望能夠找來一名擅長擋拆且擁有自主進攻能力的板凳球員。

威廉 亞特蘭大 退休

上一則

NBA／經紀人證實 艾德里奇去籃網

下一則

MLB／田中自爆返日真相…怕美國仇視亞裔

延伸閱讀

痛毆亞裔店主 非裔女嫌出庭喊冤

痛毆亞裔店主 非裔女嫌出庭喊冤
場邊人語／鋒衛搭檔 對手難擋

場邊人語／鋒衛搭檔 對手難擋
屢在華社做案…班賀森竊車賊落網 竟有78次盜竊前科

屢在華社做案…班賀森竊車賊落網 竟有78次盜竊前科
紐約華人社區竊車犯落網 竟有78次盜竊前科

紐約華人社區竊車犯落網 竟有78次盜竊前科

熱門新聞

喬丹豪宅最著名的是焊有23號的鍛造大門，也是許多球迷朝聖之地。 （取材自推特）

NBA／投資眼光比選秀差？喬丹千萬豪宅半價求售賣不出

2021-03-24 21:11

陳巍5個四周跳 花滑世錦賽三連冠 羽生結弦失誤吞銅

2021-03-27 18:23
塞瓦斯蒂安諾娃17歲時參加倫敦奧運，奪金之後塞瓦斯蒂安諾娃選擇退休。（取材自Instagram）

韻律體操／俄最漂亮奧運金牌美女 秀性感新泳衣粉絲瘋狂

2021-03-23 21:30
女電視台主持人以為自己投籃進了。 （影片截圖）

影／女主播秀長射投籃 興奮轉身慶祝 球沒進…尷尬了

2021-03-23 08:00
羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普不只在網球場上取得成就，足球天賦也高得嚇人。（路透）

影／被網球耽誤的足球天才？哈蕾普「顛球81次」網驚呆

2021-03-25 07:30
江宏傑（左）和福原愛目前仍無共識。（取材自Instagram）

返台談離婚？福原愛遭爆2周前買機票 律師也找了

2021-03-22 20:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友

WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友
長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰
紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點
紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」

紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」
涉疆議題延燒 中再制裁美加等國人員、機構

涉疆議題延燒 中再制裁美加等國人員、機構