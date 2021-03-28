我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

NCAA／俄州大鐵壁防守 力壓羅耀拉晉8強

編譯林育正／綜合報導
俄州大後衛湯普森攻下22分，率隊以12種子身分闖進睽違已久的全國八強。（Getty Images）
俄州大後衛湯普森攻下22分，率隊以12種子身分闖進睽違已久的全國八強。（Getty Images）

NCAA全國男籃錦標賽16強，第12種子俄勒岡州大發揮強大防守壓制芝加哥羅耀拉大學，終場以65：58奪勝，自1982年後再次晉級八強，創下該校40年來最佳成績。

儘管羅耀拉擁有頂尖的難纏防守，但本戰俄州大更勝一籌，讓羅耀拉命中率下探33%，三分球更僅有23投5中。當羅耀拉進攻籃框，碰上協防球員阻礙，外圍投射命中率又不佳，導致得分難上加難。

羅耀拉未能發揮防守端的優勢，進攻端在俄州大人盯人以及區域聯防兩種陣型輪換下，一度連續11投不進。攻下羅耀拉最高14分的主戰中鋒克魯維格（Cameron Krutwig）說：「他們拖慢了我們的腳步。」

俄州大上半場已找到進攻節奏打出11：0的攻勢，在上半場取得24：16領先，進入下半場差距更拉開到11分，而且俄州大並未讓羅耀拉追到一個球權的分差內。

俄州大以後衛湯普森（Ethan Thompson）的進攻表現最佳，攻下全隊最高的22分外加4助攻4籃板。雖然俄州大命中率也不算太高僅41.2%，外線命中不算太多13投5中，但罰球20投18中命中率達90%。

這場勝利為1982年後，俄州大男籃第一次闖進八強；接下來將挑戰1963以來，首次勇闖四強。俄州大以第12種以晉級八強，為1979年引進種子球隊制度以來，與2002年的密蘇里大學，並列擠身八強的最低種子。

湯普森說：「種子排序不是我們能決定的，我們只能把自己該做的控制好，每晚全力奮戰享受比賽，企圖搶下勝利，就這麼簡單。」

俄州 俄勒岡州 芝加哥

上一則

MLB／田中自爆返日真相…怕美國仇視亞裔

延伸閱讀

101歲季恩修女打敗新冠 為男籃隊打氣 溫暖全場

101歲季恩修女打敗新冠 為男籃隊打氣 溫暖全場
加州2月增14.1萬個工作 就業恢復強勁 餐飲最多

加州2月增14.1萬個工作 就業恢復強勁 餐飲最多
NCAA／羅耀拉扳倒頭號種子 「小小約柯奇」暴紅

NCAA／羅耀拉扳倒頭號種子 「小小約柯奇」暴紅
場邊人語／人瑞牧隊 勇士黯退

場邊人語／人瑞牧隊 勇士黯退

熱門新聞

喬丹豪宅最著名的是焊有23號的鍛造大門，也是許多球迷朝聖之地。 （取材自推特）

NBA／投資眼光比選秀差？喬丹千萬豪宅半價求售賣不出

2021-03-24 21:11

陳巍5個四周跳 花滑世錦賽三連冠 羽生結弦失誤吞銅

2021-03-27 18:23
塞瓦斯蒂安諾娃17歲時參加倫敦奧運，奪金之後塞瓦斯蒂安諾娃選擇退休。（取材自Instagram）

韻律體操／俄最漂亮奧運金牌美女 秀性感新泳衣粉絲瘋狂

2021-03-23 21:30
女電視台主持人以為自己投籃進了。 （影片截圖）

影／女主播秀長射投籃 興奮轉身慶祝 球沒進…尷尬了

2021-03-23 08:00
羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普不只在網球場上取得成就，足球天賦也高得嚇人。（路透）

影／被網球耽誤的足球天才？哈蕾普「顛球81次」網驚呆

2021-03-25 07:30
江宏傑（左）和福原愛目前仍無共識。（取材自Instagram）

返台談離婚？福原愛遭爆2周前買機票 律師也找了

2021-03-22 20:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友

WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友
維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死
長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰
紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點
紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」

紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」