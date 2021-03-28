NCAA／俄州大鐵壁防守 力壓羅耀拉晉8強

俄州大後衛湯普森攻下22分，率隊以12種子身分闖進睽違已久的全國八強。（Getty Images）

NCAA全國男籃錦標賽16強，第12種子俄勒岡州 大發揮強大防守壓制芝加哥 羅耀拉大學，終場以65：58奪勝，自1982年後再次晉級八強，創下該校40年來最佳成績。

儘管羅耀拉擁有頂尖的難纏防守，但本戰俄州 大更勝一籌，讓羅耀拉命中率下探33%，三分球更僅有23投5中。當羅耀拉進攻籃框，碰上協防球員阻礙，外圍投射命中率又不佳，導致得分難上加難。

羅耀拉未能發揮防守端的優勢，進攻端在俄州大人盯人以及區域聯防兩種陣型輪換下，一度連續11投不進。攻下羅耀拉最高14分的主戰中鋒克魯維格（Cameron Krutwig）說：「他們拖慢了我們的腳步。」

俄州大上半場已找到進攻節奏打出11：0的攻勢，在上半場取得24：16領先，進入下半場差距更拉開到11分，而且俄州大並未讓羅耀拉追到一個球權的分差內。

俄州大以後衛湯普森（Ethan Thompson）的進攻表現最佳，攻下全隊最高的22分外加4助攻4籃板。雖然俄州大命中率也不算太高僅41.2%，外線命中不算太多13投5中，但罰球20投18中命中率達90%。

這場勝利為1982年後，俄州大男籃第一次闖進八強；接下來將挑戰1963以來，首次勇闖四強。俄州大以第12種以晉級八強，為1979年引進種子球隊制度以來，與2002年的密蘇里大學，並列擠身八強的最低種子。

湯普森說：「種子排序不是我們能決定的，我們只能把自己該做的控制好，每晚全力奮戰享受比賽，企圖搶下勝利，就這麼簡單。」