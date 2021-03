NBA／史上最大團？籃網全員共41次入選明星賽

馬刺 長人艾德里奇(LaMarcus Aldridge)28日加盟布魯克林籃網後,加上他本人,籃網全隊上下入選明星賽的次數多達41次,可謂真正的「史上最大團」。

馬刺在3月11日宣布艾德里奇不會再替球隊出賽後,積極尋求交易機會,但最終在季中大限前未完成任務,之後他放棄725萬美元換取自由,當時一度傳出熱火為最可能的落腳處,沒想到最終加盟上場時間可能更少的籃網。

With the additions of @blakegriffin23 and @aldridge_12, the Brooklyn Nets have 6️⃣ All-Stars on their roster totaling 4️⃣1️⃣ All-Star selections 💫 pic.twitter.com/rtgKrZz9zU