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NBA／史上最大團？籃網全員共41次入選明星賽

體育新聞組／綜合報導
在確定馬刺長人艾德里奇（LaMarcus Aldridge）加盟布魯克林籃網後，加上他本人，籃網全隊上下入選明星賽的次數多達41次，可謂真正的「歷史最大團」。（取材自B24推特）
在確定馬刺長人艾德里奇（LaMarcus Aldridge）加盟布魯克林籃網後，加上他本人，籃網全隊上下入選明星賽的次數多達41次，可謂真正的「歷史最大團」。（取材自B24推特）

馬刺長人艾德里奇（LaMarcus Aldridge）28日加盟布魯克林籃網後，加上他本人，籃網全隊上下入選明星賽的次數多達41次，可謂真正的「史上最大團」。

馬刺在3月11日宣布艾德里奇不會再替球隊出賽後，積極尋求交易機會，但最終在季中大限前未完成任務，之後他放棄725萬美元換取自由，當時一度傳出熱火為最可能的落腳處，沒想到最終加盟上場時間可能更少的籃網。

據統計，由杜蘭特（Kevin Durant）為首，籃網全員入選過明星賽的有6人，總共入選41次明星賽，其中杜蘭特就佔11次，哈登（James Harden）9次、厄文（Kyrie Irving）和艾德里奇7次、葛里芬（Blake Griffin）6次，連喬丹（DeAndre Jordan）都有1次。

35歲的艾德里奇本季場均能繳出13.7分、4.5籃板、1.7助攻，雖然沒有全盛期那麼高效，但作為板凳球員已經是有過之而無不及，他的加入讓籃網的內線強度更加無懈可擊。

馬刺 喬丹 厄文

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