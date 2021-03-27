NBA／里拉德穿「停止仇恨亞裔」T恤 林書豪發文感謝

里拉德身穿印有「Stop Asian Hate」（停止仇恨亞裔）字樣的T恤現身場邊。（取材自NBA on ESPN推特）

拓荒者明星後衛里拉德（Damian Lillard）因傷休兵，26日在拓荒者與魔術場邊助陣，被鏡頭拍到穿著一件寫著「停止仇恨亞裔 （Stop Asian Hate）」的T恤，表達力挺亞裔美國人。華裔球星林書豪 也第一時間在推特 分享這張照片，感謝里拉德的支持。

林書豪在推特上轉發了利拉德支持亞裔的內容，寫下：「感謝利拉德的支持，這真的對我們意義重大！」

Wowww thanks @Dame_Lillard for the support. Legit means a LOT! Learning how I can be a better ally as well 👊🏼 https://t.co/3YYlm3ry1Z — Jeremy Lin (@JLin7) March 27, 2021

拓荒者此役靠著甫交易過來的鮑威爾（Norman Powell）先發強攻，在客場以112：105擊退全面重建的魔術。

休兵超過2個月的諾基奇（Jusuf Nurkic）終於回歸，他先發上陣19分鐘，拿下8分8籃板；康特（Enes Kanter）15分15籃板2抄截2阻攻，柯文頓（Robert Covington）15分8籃板5助攻4阻攻，西蒙斯（Anfernee Simons）15分。

麥凱倫（C.J. McCollum）手感不佳，26投僅8中，其中三分球11投2中，仍拿到22分7助攻5籃板。不過他在第四節雙方戰成平手之際，率隊打出9比3的攻勢，幫助球隊還是收下背靠背2連勝。

受到交易和傷兵影響，魔助此役僅能用8人作戰，但全隊依舊拚到最後一刻。歐契奇（Chuma Okeke）拿到22分6籃板4助攻，伊尼斯（James Ennis III）18分4助攻3籃板，貝肯（Dwayne Bacon）17分6助攻，柏曲（Khem Birch）14分15籃板4助攻4抄截2阻攻，卡特威廉斯（Michael Carter-Williams）11分6助攻5籃板。