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NBA／放棄725萬元 艾德里奇與馬刺分手

體育新聞組／綜合報導
艾德里奇（左）與馬刺達買斷協議。（Getty Images）
艾德里奇（左）與馬刺達買斷協議。（Getty Images）

由於在季中交易截止日前沒能如願促成交易，因此馬刺球團宣布與艾德里奇（LaMarcus Aldridge）達成買斷協議，在度過48小時後，艾德里奇將會成為完全自由球員。據悉，艾德里奇在這次買斷合約中主動放棄了725萬美元。

消息指出，在恢復自由身後，熱火成了爭奪艾德里奇的最大熱門，此外，包括湖人、籃網和太陽等隊也傳出有興趣網羅。

艾德里奇是在2015年夏天從拓荒者轉戰加盟馬刺，受到年齡和傷勢影響，馬艾德里奇在場上的重要性逐漸下滑，本季僅出賽21場，平均得到13.7分4.5籃板.1.7助攻，投籃命中率46.4%，得分是新秀年後新低表現，不過場均投進1.3記三分球，則是生涯最佳。

今年季中交易截止日在奧蘭多魔術率先開啟重建之路後，可說是轟轟烈烈的畫下句點，自3月後到截止日前這段期間內，聯盟一共產生了20筆交易異動，牽動超過50名球員，全聯盟僅有少數球隊沒有涉入其中。

根據美國權威運動網站ESPN報導，本季最大筆的交易仍是哈登（James Harden）轉戰籃網，也使得籃網一口氣組成有杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）與哈登的3巨頭。上季東區冠軍熱火也是交易贏家之一，他們的主力陣容幾乎沒有折損前提下，和火箭換來歐拉迪波（Victor Oladipo）。

ESPN也點出，今年在交易市場上的輸家是衛冕軍洛杉磯湖人，目前「紫金軍團」兩大王牌包括詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）相繼受傷，球隊戰績陷入低迷，人手不足的隱憂也暴露出來。

不過被騎士買斷的明星中鋒佐蒙德（Andre Drummond），外傳將可能落腳湖人，一旦傳言屬實，加上主力傷兵歸隊後，湖人依舊是爭冠路上不可輕忽的勁旅。

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