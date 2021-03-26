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NBA／交易截止…羅瑞留暴龍 歐拉迪波去熱火

體育新聞組／綜合報導
羅瑞將在暴龍打完本球季。（路透）
羅瑞將在暴龍打完本球季。（路透）

NBA交易大限在美東時間25日下午3點正式截止，各隊有得有失。日前傳言可能交易羅瑞（Kyle Lowry）的暴龍隊臨陣退縮，決定留下他打完2020-21球季，為交易市場最大新聞。

「ESPN」記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，暴龍營運總裁尤基利（Masai Ujiri）始終未獲羅瑞的報價。此外，報導也指出，尤基利覺得讓羅瑞打完本球季也不錯。

「ESPN」記者羅培茲（Andrew Lopez）報導，紐奧良鵜鶘隊將把得分後衛瑞迪克（JJ Redick）和大個子梅利（Nicolo Melli）送至達拉斯獨行俠，換來前鋒艾旺杜（Wes Iwundu）、老將強森（James Johnson）和2021年第二輪選秀權。

沃納羅斯基則報導，季後成為不受限自由球員的後衛大鮑爾（Lonzo Ball）則未被交易。

此外，沃神也報導，效力塞爾蒂克4年的中鋒泰斯（Daniel Theis）將被交易至芝加哥公牛隊，公牛則送出剛從華盛頓巫師交易來的德國長人華格納（Moritz Wagner）。泰斯本季場均9.5分、5.2個籃板和1.6個助攻。

金州勇士隊則進行了兩筆交易，將沃納梅克（Brad Wanamaker）送到夏洛特黃蜂隊，並將因斷腿而本季報銷的替補長人克里斯（Marquese Chriss）送到聖安東尼奧馬刺隊。交易條款未透露。

前全明星搖擺人歐拉迪波（Victor Oladipo）重回東區。根據多家媒體報導，休士頓火箭隊將歐拉迪波送至邁阿密熱火隊，換來布萊德利（Avery Bradley）、歐林尼克（Kelly Olynyk）和2022年選秀權。

洛杉磯快艇隊送出威廉斯（Lou Williams）、2個二輪選秀權和現金至老鷹隊，換來經驗豐富的控球後衛朗多（Rajon Rondo）。

奧蘭多魔術隊將前鋒葛登（Aaron Gordon）送至金塊隊，換來得分後衛哈里斯（Gary Harris）、漢普頓（RJ Hampton）和2025年首輪選秀權。

丹佛金塊隊則從克利夫蘭騎士隊獲得麥基（JaVale McGee），代價是德國中鋒哈特史坦（Isaiah Hartenstein）以及兩個未來受保護的第二輪選秀權。

被買斷合約的則有騎士隊的佐蒙德（Andre Drummond）和馬刺隊的艾德里奇（LaMarcus Aldridge）。

歐拉迪波交易至熱火，續留東區。（路透）
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