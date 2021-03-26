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NBA／超越喬丹、布萊恩 巴克利：哈登進攻最強

體育新聞組／綜合報導
哈登的出色表現成為年度MVP的討論中心。（Getty Images）
哈登的出色表現成為年度MVP的討論中心。（Getty Images）

在轉戰籃網後的30場比賽中，哈登（James Harden）一共拿到763分344次助攻，成為聯盟首位在新加盟球隊的前30場比賽中至少拿到750分300次助攻的球員。

而在哈登的帶動之下，籃網克服杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）先後缺陣的陰霾，幫助球隊追平隊史最快獲得單季30勝的紀錄。籃網曾在2002和2003年連續兩季都在開季44場比賽中取得30勝，並且最後都殺進總冠軍賽。

哈登的出色表現不僅讓他重新成為年度MVP的討論中心，更折服了向來毒舌的巴克利（Charles Barkley）。

巴克利近期在接受採訪時表示；「哈登是我看過進攻最強的球員。從防守角度來看，他不如喬丹（Michael Jordan）和布萊恩（Kobe Bryant）；但就進攻層面來說，他們兩人不像哈登那樣砍三分球，他們運球突破禁區製造犯規的能力也不如哈登。哈登每次衝進籃下都能透過碰撞獲得罰球機會。」

「哈登就是一台進攻機器。」巴克利說。

此外，巴克利甚至還推崇哈登可能是目前世界上最強的球員。「這不是對詹姆斯（LeBron James）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）或其他正在討論中的人選不敬，哈登可能是目前世界上最強的籃球員。」

根據ESPN統計數據，在哈登1月中加盟籃網以來，籃網在19場關鍵賽事中共計拿下16勝，在這段時間的勝場數高居聯盟之冠，而在哈登加盟前，籃網本季的7場關鍵戰中僅拿下3勝，哈登讓籃網表現明顯不同於以往。

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