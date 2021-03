NBA／穿嘲諷T恤「酸尼克老闆」球迷竟遭保全趕出場

紐約 尼克主場麥迪遜花園廣場(Madison Square Garden)是NBA 少數已開放部分球迷觀戰的球場,然而在日前尼克迎戰巫師的比賽中,有位球迷穿著嘲諷尼克隊老闆多蘭(James Dolan)的T恤,結果竟然被保全驅逐出場。

這位尼克隊球迷身穿著印上「Ban Dolan」字樣的T恤,他在推特 上發布現場影片,當下2名保全要求他把身上的衣服換掉,因為這是帶有冒犯的文字,也向他保證會提供一件免費T恤,然而這位尼克球迷拒絕合作,最後被踢出球場。

麥迪遜花園廣場發言人對此回應,「如果你在我們的場所不尊重任何人,我們將要求你離開。」而該名球迷則在推特上哭訴,表示買了這張昂貴的門票,竟然看不到5分鐘就被趕出場,而官方也沒有提供退款。

Just got kicked & escorted out of the Knicks game @TheGarden for wearing a t-shirt by the homie @fwmj 😩 that apparently James Dolan didn't like?! These tickets were too expensive fam to just get bounced 5 mins into the game with no refund?! How does this work @NBA ?! pic.twitter.com/RiSE3tjIHy