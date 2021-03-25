我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診破3001萬 施打1億3047萬劑疫苗

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

NBA／沒詹皇怎麼辦？ 大歐欽點庫茲瑪當家

體育新聞組 / 綜合報導
庫茲瑪被點名應該肩負湖人得分重任。(Getty Images)
庫茲瑪被點名應該肩負湖人得分重任。(Getty Images)

本季湖人命運多舛，先是傷了禁區大將戴維斯（Anthony Davis）後，近日球隊核心詹姆斯（LeBron James）也遭逢腳踝扭傷而缺席，在沒有詹皇坐鎮之下，衛冕軍也苦吞3連敗，對此名人堂中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）也在節目中給予湖人建議，點名庫茲瑪（Kyle Kuzma）應該肩負得分重任，每場應該至少出手20至25次。

根據數據，湖人在沒有詹皇坐鎮之下，戰績僅有11勝22負，毫無群首的情況下，湖人場均淨勝分為-4.1，顯然詹皇缺陣對於湖人來說是巨大的難題。

而擔任該場比賽的球評歐尼爾，在「TNT」節目上也給出自己看法，更是力挺小將庫茲瑪應該爭取出手機會，帶領湖人走出泥沼，「他一定得挺身而出，本季場均才12分？這不符合他的身手。他剛來到湖人時，我就對他有很大的期望，現在兩大巨星缺陣情況下，他擁有無限開火權，如果我是教練，我會讓他出手20至25次。」

庫茲瑪在面對鵜鶘的比賽中攻下16分、10籃板、7助攻的雙十成績單，仍無法帶領湖人止敗，也讓庫茲馬賽後坦言，湖人是以戴維斯、詹姆斯為核心的球隊，現在少了兩人助陣，團隊得勢必做出調整。

湖人 手機

上一則

MLB／3新援全受傷 藍鳥補強白忙一場

下一則

足球專欄／義甲沒落 元凶恐是自己

延伸閱讀

NBA／詹姆斯推特喊身心都很難受 希爾回應刻意傷人指控

NBA／詹姆斯推特喊身心都很難受 希爾回應刻意傷人指控
NBA／詹姆斯右腳踝扭傷退場 痛苦哀嚎

NBA／詹姆斯右腳踝扭傷退場 痛苦哀嚎
NBA／詹姆斯踝傷提前退場 老鷹振翅換帥後8連勝

NBA／詹姆斯踝傷提前退場 老鷹振翅換帥後8連勝
NBA／曾戴MLB這麼多隊球帽 詹姆斯到底支持哪隊？

NBA／曾戴MLB這麼多隊球帽 詹姆斯到底支持哪隊？

熱門新聞

塞瓦斯蒂安諾娃17歲時參加倫敦奧運，奪金之後塞瓦斯蒂安諾娃選擇退休。（取材自Instagram）

韻律體操／俄最漂亮奧運金牌美女 秀性感新泳衣粉絲瘋狂

2021-03-23 21:30
女電視台主持人以為自己投籃進了。 （影片截圖）

影／女主播秀長射投籃 興奮轉身慶祝 球沒進…尷尬了

2021-03-23 08:00
喬丹豪宅最著名的是焊有23號的鍛造大門，也是許多球迷朝聖之地。 （取材自推特）

NBA／投資眼光比選秀差？喬丹千萬豪宅半價求售賣不出

2021-03-24 21:11
江宏傑（左）和福原愛目前仍無共識。（取材自Instagram）

返台談離婚？福原愛遭爆2周前買機票 律師也找了

2021-03-22 20:45
林書豪自曝當年在暴龍隊季後賽時右手手肘出現骨刺，導致投籃距離最遠僅到罰球線，投不了三分球。(路透)

NBA／林書豪右手曾不對勁 暴龍季後賽時投不了三分球

2021-03-17 20:26
塞爾維亞性感女模史凱琪奇(右)宣稱有人付錢，要拍她與約克維奇性愛影帶，以毀了他的名譽與家庭。 美聯社、Instagram

網球／女模稱有人付錢 要她勾約克維奇上床拍性愛影帶

2021-03-23 07:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡
圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作
H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮

H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮
爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架