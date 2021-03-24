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NBA／投資眼光比選秀差？喬丹千萬豪宅半價求售賣不出

體育新聞組／綜合報導
喬丹豪宅最著名的是焊有23號的鍛造大門，也是許多球迷朝聖之地。 （取材自推特）
喬丹豪宅最著名的是焊有23號的鍛造大門，也是許多球迷朝聖之地。 （取材自推特）

「籃球大帝」喬丹(Michael Jordan)不僅當老闆的選秀眼光不怎麼強，對於投資房地產好像也不太靈光，近日紐約郵報爆料，喬丹1995年所打造的私人豪宅，在2012年選擇掛牌售出後，9年下來售價由當初2900萬美元一路降為1485萬美元，至今仍乏人問津。

紐約郵報報導，1991年喬丹以200萬美元買下位於高地公園占地7英畝的地，打造3樓奢華別墅，最終花了4年時間才完工，最著名的便是焊有喬丹23號的鍛造大門，也是許多球迷朝聖之地。

2007年喬丹與前妻華妮塔（Juanita Vanoy）離婚後，便獲得了這棟豪宅的所有權，不過2012年喬丹選擇以2900萬美元價格出售，在買賣市場無人問津後，再以1600萬美元重新掛牌，售價卻一路滑落，最終喬丹在2015年將價格訂為1485萬美元，儘管沒有尋獲感興趣的買家，但喬丹仍堅持這個售價。

日前爆出做輸精管結紮逆轉手術的喬丹，在2014年生下一對雙胞胎女兒，以51歲的高齡再度當上爸爸。目前喬丹與現任妻子伊薇特(Yvette Prieto)居住於佛羅里達州朱比特島，房子市價約為1240萬美元。

喬丹 紐約 投資

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