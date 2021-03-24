NBA／約柯奇大三元 金塊拆穿魔術 近10戰奪8勝

約柯奇(右)才奪單周最佳球員，就率金塊以110比99輕取魔術。(美聯社)

約柯奇（Nikola Jokic）甫奪單周最佳球員，23日對魔術再有優異表現，繳28分、15籃板與10助攻大三元，率金塊以110比99輕取對手，延續火熱近況，近10戰奪8勝。

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這也是約柯奇本季第12度拿下大三元，打破與籃網後衛哈登（James Harden）平手局面，在整個聯盟僅次於巫師後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的14次。

金塊此役開局就先聲奪人，將魔術壓制到只拿15分，早早建立充足領先優勢，之後僅第4節稍被追近，不過約柯奇及時聯手波特 （Michael Porter Jr.）接連取分止住對方反撲。

約柯奇之外，金塊以穆雷（Jamal Murray）拿到21分次之，波特也挹注18分，替補多齊爾（PJ Dozier）也有14分進帳；魔術方面，佛尼爾（Evan Fournier）飆31分為佳。

此外，NBA 官方公布上周東西區最佳球員，本季在年度MVP排行榜依然呼聲極高的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和約柯奇分別獲選，兩人都是本季第3次。

安戴托昆波上週繳出場均29.7分12.7籃板10助攻的大三元數據，帶領公鹿完成3戰全勝。安戴托昆波先前成為隊史首位連續3場送出大三元的球員，面對馬刺 還送出平生涯紀錄的15次助攻。安戴托昆波是生涯第16次獲得單週最佳球員。

約柯奇上週平均得到26.8分12.3籃板8.5助攻1.8抄截，其中三分球命中率高達58.3%，率領金塊拿下3勝1敗的成績。金塊過去10場比賽贏了8場，使得戰績提升到25勝17敗。

上週對黃蜂一戰，約柯奇完成大三元，同時生涯累積228次雙十，超越穆湯波（Dikembe Mutombo）榮登隊史第一；而在對公牛的比賽中，約柯奇拿到本季第11次大三元，全聯盟僅次於衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。

約柯奇單季3度獲得單週最佳球員，追平了安東尼（Carmelo Anthony）的隊史紀錄，而生涯總共9次獲得單週最佳，也是僅次於安東尼的10次，名列隊史第2多。