NBA／湖人「悲劇」傳奇 86歲貝勒過世

湖人隊86歲傳奇球星貝勒過世。（美聯社）

湖人 官方22日發表聲明，86歲的球隊傳奇球星貝勒（Elgin Baylor）過世消息，此外也提到死因為自然原因，愛妻與子女都陪伴在側送他最後一程。貝勒職籃生涯14季(1959-72)都效力湖人，可惜生涯7次挑戰總冠軍都失敗，至今被認為是湖人最大的悲劇英雄。

貝勒1958年加入聯盟開啟在NBA的14年生涯，他終其生涯都效力於湖人，且是橫跨明尼亞波利斯與洛杉磯 的指標球星，他曾11度入選全明星賽並於退休 後入主名人堂。

貝勒22號球衣也是湖人退休背號之一，且其紀念雕像也陳列於主場外，和衛斯特（Jerry West）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、魔術強森（Magic Johnson）與播報員賀恩（Chick Hearn）並列。

貝勒是1958年選秀狀元，他身高196公分主打小前鋒，招牌的拉桿滯空跳投成為後世「飛人型」球員的雛型；貝勒退休後也轉任管理職務，是少數掌握球隊人事大權的非裔總管先驅，他接下快艇總管一職時，也與老搭檔時任湖人總管的衛斯特成為同城對手，他曾於2006年獲得年度最佳總管獎項。

貝勒生涯7次挑戰總冠軍全敗。偏偏就是在那個球季，湖人寫下奇蹟的33連勝，並且成功拿下總冠軍！湖人雖然贈送1枚冠軍戒給貝勒，但在紀錄上他仍是生涯0冠，讓他始終帶有濃厚的悲劇色彩。