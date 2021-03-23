我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款

販毒集團美墨邊境走私人口 傳中國人價碼5000元

NBA／湖人「悲劇」傳奇 86歲貝勒過世

體育新聞組／綜合報導
湖人隊86歲傳奇球星貝勒過世。（美聯社）
湖人隊86歲傳奇球星貝勒過世。（美聯社）

湖人官方22日發表聲明，86歲的球隊傳奇球星貝勒（Elgin Baylor）過世消息，此外也提到死因為自然原因，愛妻與子女都陪伴在側送他最後一程。貝勒職籃生涯14季(1959-72)都效力湖人，可惜生涯7次挑戰總冠軍都失敗，至今被認為是湖人最大的悲劇英雄。

貝勒1958年加入聯盟開啟在NBA的14年生涯，他終其生涯都效力於湖人，且是橫跨明尼亞波利斯與洛杉磯的指標球星，他曾11度入選全明星賽並於退休後入主名人堂。

貝勒22號球衣也是湖人退休背號之一，且其紀念雕像也陳列於主場外，和衛斯特（Jerry West）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、魔術強森（Magic Johnson）與播報員賀恩（Chick Hearn）並列。

貝勒是1958年選秀狀元，他身高196公分主打小前鋒，招牌的拉桿滯空跳投成為後世「飛人型」球員的雛型；貝勒退休後也轉任管理職務，是少數掌握球隊人事大權的非裔總管先驅，他接下快艇總管一職時，也與老搭檔時任湖人總管的衛斯特成為同城對手，他曾於2006年獲得年度最佳總管獎項。

貝勒生涯7次挑戰總冠軍全敗。偏偏就是在那個球季，湖人寫下奇蹟的33連勝，並且成功拿下總冠軍！湖人雖然贈送1枚冠軍戒給貝勒，但在紀錄上他仍是生涯0冠，讓他始終帶有濃厚的悲劇色彩。

湖人 退休 洛杉磯

上一則

場邊人語／人瑞牧隊 勇士黯退

下一則

NBA／葛里芬起飛 籃網處女秀灌籃

延伸閱讀

州議會將大幅放寬賣酒規定

州議會將大幅放寬賣酒規定
NCAA／68強出爐 岡薩加大學領銜

NCAA／68強出爐 岡薩加大學領銜
NBA／格林送大三元為柯瑞慶生 兩人飆分扳倒爵士

NBA／格林送大三元為柯瑞慶生 兩人飆分扳倒爵士
NBA／媒體：湖人對小加索失望 想網羅艾德里奇

NBA／媒體：湖人對小加索失望 想網羅艾德里奇

熱門新聞

江宏傑日前傳出婚姻觸礁。（取材自Instagram）

爆婚變福原愛22天 江宏傑白色情人節Po合照喊「加油」

2021-03-15 21:11
林書豪自曝當年在暴龍隊季後賽時右手手肘出現骨刺，導致投籃距離最遠僅到罰球線，投不了三分球。(路透)

NBA／林書豪右手曾不對勁 暴龍季後賽時投不了三分球

2021-03-17 20:26
江宏傑（左）和福原愛目前仍無共識。（取材自Instagram）

返台談離婚？福原愛遭爆2周前買機票 律師也找了

2021-03-22 20:45
杜蘭特被媒體抓包，在田徑女神湯瑪絲許多清涼照上頻頻按讚，引發熱議。（Getty Images）

NBA／養傷不忘關注美女 杜蘭特狂按讚田徑女神爆乳照

2021-03-16 20:35
林書豪接受《紐約時報》專訪，他重申相信自己還有再戰NBA的實力。(取材自林書豪Instagram)

「我屬於NBA」林書豪：重返聯盟只是時間問題

2021-03-17 08:30
福原愛（左）從小苦練桌球的勵志故事被收錄在小學生《道德》課本上，但近日被爆出外遇事件讓日本家長相當憂心。 （路透）

福原愛爆外遇 卻是日小學生《道德》課本典範 家長擔憂

2021-03-16 01:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光
亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪

亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪
金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋

金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋
不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生

不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生