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NCAA／羅耀拉扳倒頭號種子 「小小約柯奇」暴紅

體育新聞組／綜合報導
芝加哥羅耀拉大學在庫特維格領軍下擊退「伊利諾勇士」。（路透）
芝加哥羅耀拉大學在庫特維格領軍下擊退「伊利諾勇士」。（路透）

NCAA籃球錦標賽因疫情停辦1年後本屆照常舉辦，賽事目前進行到32強階段，2018年大爆冷門、殺進4強的羅耀拉大學21日再創奇蹟，扳倒中西區第一種子伊利諾大學。

其中贏球功臣之一的中鋒克魯威格（Cameron Krutwig）拿到19分、12籃板，而22歲的他由於頭上髮量稀疏且蓄鬍，外表實在跟年齡不相稱也在網路暴紅，一夕成名。

事實上，克魯威格因體態與長人無異且體能也不出色，但靠技巧與極高籃球智商縱橫球場也替他贏得NBA球星約柯奇（Nikola Jokic）稱號，甚至連自家教頭都這麼稱呼這位愛將。

「像他這樣球員實在非常罕見，很多人都把他比作為『小小約柯奇（Baby Jokic）』，他也能打控球中鋒，進攻都由他來啟動，我們就是這麼用他」，羅耀拉教頭莫澤（Porter Moser）就這麼表示。

羅耀拉大學繼3年前灰姑娘傳奇之後，再度扮演黑馬，其中101歲的修女季恩（Jean Dolores-Schmidt）這次打了疫苗，到場加油更激發球隊戰鬥力。

羅耀拉大學2018年大爆冷門，打破55年空窗期闖進NCAA四強，除了球員表現受注目，人稱「修女季恩」（Sister Jean）的隨隊修女施密特一夕爆紅。

修女季恩不只是球員的心靈導師，更是一名熱愛籃球的專業球迷。21日出戰強敵伊利諾大學前，修女季恩給球員的賽前鼓勵，聽起來一半像是精神喊話，另一半像是球探報告。

修女季恩比起2018年時多了3歲，已是101歲的人瑞，與上次不同的是，她這次已接種新冠病毒疫苗，專程到集中比賽的場地印第安納波利斯觀賽。

就如修女季恩的預測，羅耀拉大學靠著防守取勝，全場抓下30個籃板、12次抄截，帶給對手很大的壓力。整場壓著對手打，分數一路領先，最多到達兩位數。

伊利諾大學的禁區雙塔柯布恩（Kofi Cockburn）和杜蘇姆（Ayo Dosunmu）聯手攻得30分、3助攻、11籃板，仍無法為球隊打下勝利，成為今年NCAA男籃賽首支中箭落馬的一號種子球隊。

芝加哥羅耀拉大學在庫特維格（右）領軍下擊退「伊利諾勇士」。（路透）
芝加哥羅耀拉大學在庫特維格（右）領軍下擊退「伊利諾勇士」。（路透）

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