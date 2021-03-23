NBA／葛里芬起飛 籃網處女秀灌籃

穿上籃網隊球衣的葛里芬（中）展現灌籃身手，證明還能飛。（美聯社）

穿上籃網隊戰袍的處女秀，葛里芬（Blake Griffin）雖只拿2分，但取分方式正是用最招牌的灌籃，這還是前灌籃大賽冠軍超過一年的首度爆扣演出，加上球隊以113：106擊敗巫師隊，新旅程有了好的開始。

葛里芬曾6度入選明星賽，灌籃大賽曾飛躍汽車 的畫面更是經典，但他卻從2019年12月13日後再沒灌籃演出，直到21日第四節才終於起飛。

連續25戰沒有灌籃的葛里芬透露，自己也知道睽違多時的灌籃是件大事，「所以我試著不去看板凳區，但我還是偷看了一下，然後看到喬丹 （Michael Jordan）站在場邊，每個人也都站起來了，在那樣情況下很難不失笑。」他補充說，能擺脫困境並繼續向前，是很好的感覺。

32歲的葛里芬本季為活塞隊打了20場比賽，買斷合約後再轉戰籃網，這場比賽雖只出賽15分鐘、拿2分，他仍說很開心回到球場，「我覺得有了好的開始，不過我也還有很大進步空間。」

籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）已因腳傷缺席最近13場比賽，不過球隊在「大鬍子」哈登（James Harden）和厄文 （Kyrie Irving）領軍下戰績長紅。