NBA／火箭不敵雷霆殘陣 苦吞20連敗…史上第3慘

火箭創下20連敗紀錄，火箭主將沃爾（左）難辭其咎。（路透）

前場慘寫隊史最差的19連敗，火箭21日難得以全陣迎敵，但對上殘陣的雷霆卻還是無法把握止敗機會，終場再以112：114飲恨，續寫悲情紀錄。

火箭此役三大主將沃爾（John Wall）、歐拉迪波（Victor Oladipo）與伍德（Christian Wood）皆先發出場，反觀雷霆則少當家主力亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。

儘管倒數3分鐘還握有1分領先，但火箭接下來4罰只中2球，拱手讓出超前優勢，且沃爾在球隊落後2分下操刀最後一擊，果斷地拚遠距離三分卻偏離目標。

火箭苦吞20連敗已經追平史上第3紀錄，最長為詹姆斯（LeBron James）出走後2010-11年賽季的騎士與2013-14年賽季的「相信過程」76人所保持的26連敗。

本場數據上，雷霆以多特（Luguentz Dort）拿到23分居首，另有5人得分上雙，羅比（Isaiah Roby）攻18分次之，米凱盧克（Svi Mykhailiuk）也挹注15分。

火箭方面，伍德獲27分、沃爾得24分，而歐拉迪波也添23分。球隊未來賽成為：主場對暴龍與黃蜂，連續作客面對灰狼，再來則回到休士頓 對灰熊。