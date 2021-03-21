NBA／踩獨木舟去練習場館 湯普森秀神射引杜蘭特來留言

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湯普森（Klay Thompson）日前在個人Facebook發布影片，是自己現身勇士 訓練場館練投，在前隊友也是現任隊上顧問的帕楚利亞（Zaza Pachulia）餵球下，連續在左側底角位置命中12記三分。

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他在影片說明也寫下：「我總是把擺花球的球架擺底角。練投是我每天復健最棒一部分，替這些不跳的投籃撿籃板是帕楚利亞做過最輕鬆的工作。」湯普森大秀自己神射功力依舊，也引來前隊友留言。

杜蘭特（Kevin Durant）就留言說：「還真是一點都沒變。」而湯普森也笑回：「我2K現在打超爛，而且我用你，投籃怎麼樣都投不進，實在沒道理。」此外，湯普森最新限動也自己用非常特別方式前去訓練。

Klay Thompson kayaking to practice 😂 pic.twitter.com/66bJ7tQBuV — Whitley Sandretto (@WSandretto) March 20, 2021

湯普森Instagram限動影片顯示，他用雙腳踩滑動獨木舟方式，經過海灣去舊金山 訓練球場報到，且他還直呼天氣好極了，很享受這段時光，甚至還拍到了路途中還遇到了在海邊礁岩歇息的海豹。