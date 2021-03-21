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NBA／詹姆斯右腳踝扭傷退場 痛苦哀嚎

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯右踝受傷提前退場。（美聯社）
詹姆斯右踝受傷提前退場。（美聯社）

開除皮爾斯（Lloyd Pierce）由麥克米倫（Nate McMillan）暫代主帥職務後，老鷹翻身打出7連勝亮眼成績，20日前往洛杉磯踢館，把握詹姆斯（LeBron James）踝傷提前退場帶來影響，以99：94拿下湖人，再收勝利。

詹姆斯在第2節時爭球時，不慎遭撲身上前的希爾（Solomon Hill）壓傷右踝，他當場痛苦倒地，之後雖留在場上且投進三分，不過最後仍提早退場，雖是憑己力離開，但腳步明顯因傷有些跛行。

據悉，詹姆斯被診斷為右腳踝高位扭傷，有媒體稱，他將無限期休戰。

著名NBA記者馬卡茲在推特上表示：「雖然詹姆斯不是一般人，但是這個傷病通常需要6至8周才能康復。」

目前並不確定詹姆斯將缺陣多久，但可以肯定的是，他在短期內無法復出，而且湖人隊在接下來的一段時間內將面臨詹姆斯和戴維斯都不在場上的困境。

而隨著詹姆斯和戴維斯同時傷停，整個西部的季後賽格局將會發生很大的變化。

賽後，詹姆斯透過推特表達了他此刻的心情，他說，「沒有比無法上場和我的隊友們並肩作戰更讓我感到生氣和難過的事情了，無論是內心還是身體，我現在都非常受傷。康復之路從現在開始。但我會很快回來，就像我從未離開。」

最終，頓失攻守重心的衛冕軍湖人第3節只拿到12分，老鷹趁勢逆襲搶奪比賽主導權，一路穩定領先到最後，湖人才打出為時已晚的7：2攻勢，使得勝負分差看似較接近，柯林斯（John Collins）此役攻下27分、16籃板，兩項數據皆居雙方之冠。

此外，卡佩拉（Clint Capela）也抓下16籃板，和柯林斯聯手給命中率不佳的老鷹充足出手機會，楊恩（Trae Young）另送11助攻；湖人方面，哈瑞爾（Montrezl Harrell）貢獻23分、11籃板為佳，球隊4連勝也在這場告終。

湖人 推特 洛杉磯

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