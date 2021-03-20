NBA／東西區「衰王」對決 火箭苦吞19連敗

沃爾(右)此戰回歸，加上伍德與歐拉迪波三大主力都上場拚搏，火箭面對東區墊底的活賽還是無法贏球，繼續翻新隊史最慘的19連敗。(美聯社)

儘管伍德（Christian Wood）、歐拉迪波（Victor Oladipo）和沃爾（John Wall）3位悍將同時上陣，而且面對東區戰績最差的活塞，但火箭想拿一勝還是難如登天！活塞在第四節擋住火箭的反擊，在客場以113：100拿下勝利。

火箭19日苦吞19連敗，持續刷新隊史紀錄；此外，火箭已經連續12場比賽輸分超過兩位數，追平聯盟紀錄，先前兩次分別是1992年的獨行俠和1994年的灰狼。

葛蘭特（Jerami Grant）21投僅5中，仍得到18分5籃板，其中9分集中在第四節；F.傑克森（Frank Jackson）23分，比伊（Saddiq Bey）20分6籃板；J.傑克森（Josh Jackson）拿到15分，史都華（Isaiah Stewart）13分9籃板。

活塞總教練凱西（Dwane Casey）說：「我們有一群很努力的球員，他們會在每個晚上挺身而出。」

沃爾得到21分7助攻3籃板，伍德18分11籃板2阻攻，歐拉迪波19分4助攻3籃板；泰特（Jae'Sean Tate）12分3助攻3籃板4抄截，豪斯（Danuel House Jr.）10分。