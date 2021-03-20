國王登門「做客」送禮 賞塞爾蒂克3連敗

國王核心控衛福克斯（左）拿下全場最高29分。（歐新社）

上場險勝的國王繼續客場之旅，福克斯（De'Aaron Fox）29分和5次助攻，霍姆斯（Richaun-Holmes）25分和11個籃板，希爾德（Buddy Hield）22分，率隊在第四節打出小高潮拿回優勢；國王以107：96戰勝塞爾蒂克拿下2連勝，送給綠衫軍3連敗。

首節開打，國王率先跳得球權，沃克（Kemba Walker）則命中三分打進全場首球。雙方在前半節屢次打平，國王逐漸掌握領先局面，打出13：3小高潮取得10分領先。

國王隨後陷入近三分鐘的得分荒，塞爾蒂克在此期間將分差縮小至4分，僅以22：28落後結束首節。進入次節，國王打出9：2取得11分領先繼續鞏固優勢，中段又連得7分將分差擴大至15分。塞爾蒂克沒能顯著縮小分差，以45：55落後結束上半場。

下半場易邊再戰，國王繼續沖擊內線，增強外線火力，始終保持著10分左右的分差。塞爾蒂克在中段打出12：2追至3分分差，普里查德在末段的三分幫助塞爾蒂克追平比分，國王沒有給塞爾蒂克反超的機會，帶著82：81的微弱優勢進入末節。

末節決戰，塞爾蒂克在前半節僅有兩次得分，國王也手感不佳，前半節結束也剛剛打平。國王靠著福克斯命中三分讓球隊重奪領先，末段轟出13：2在進入最後一分鐘前取得8分領先，他們守住優勢，最終以107：96戰勝塞爾蒂克，送給對手三連敗。