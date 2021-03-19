NBA／比爾飆43分不再悲情 巫師逼退龍頭爵士止連敗

巫師後衛比爾（前）拿下43分。（Getty Images）

聯盟龍頭的爵士18日竟然變成巫師止敗對象。而聯盟得分王比爾（Bradley Beal）先前曾創下連續11場比賽至少奪40分球隊卻輸球的難堪紀錄，這項魔咒終於也在18日場比賽畫下句點。

以爾繳出驚人命中率，全場24投16中，狂飆43分5助攻，這是他本季第5次破40分，生涯累積27次；搭配衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在最近4場比賽第3度送出大三元，巫師在第四節擋下爵士的反擊，在主場以131：122結束5連敗。

巫師前三節展現旺盛火力，投籃命中率高達58.5%，大幅領先爵士，也讓他們帶著18分領先進入第四節。不過爵士沒有放棄，米契爾（Donovan Mitchell）和英格斯（Joe Ingles）兩人合拿25分，帶動球隊一陣反擊，將差距縮小到個位數。比爾挺身而出單節轟進15分，衛斯特布魯克補上9分，確保球隊贏得勝利。

衛斯特布魯克這場比賽得到35分15籃板13助攻，完成本季第13次大三元，生涯累積159次。八村壘（Rui Hachimura）12分7籃板，洛培茲（Robin Lopez）11分5籃板。

比爾雖然結束悲情紀錄，但生涯27次單場至少拿到40分，球隊戰績也僅7勝20敗，勝率25.9%。歷史上共有95位球員生涯至少10次拿到40分以上，而比爾是其中勝率最差的一位。

巫師雖然好不容易中止5連敗，目前15勝25敗仍居東區第12，想進季後賽 還要加油。

爵士此役火力同樣集中在兩人身上，米契爾30投16中，豪取42分6助攻4籃板，寫下賽季得分新高。英格斯先發表現優異，17投12中包括砍進8記三分球，得到34分5籃板2助攻，得分和三分球都是生涯新高紀錄

戈貝爾（Rudy Gobert）10分13籃板2抄截2阻攻，奧尼爾（Royce O'Neale）11分7籃板3助攻。此役爵士刻意讓主控康利（Mike Conley）輪休，因為爵士下一場還要作客出戰暴龍，不想讓才剛傷癒復出的康利連兩天出賽

爵士近期依舊處於亂流之中，在最近8場比賽中吞下5敗，雖然仍居西區龍頭，不過僅領先太陽和湖人 2場勝差。