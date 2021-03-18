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NBA／「席地而坐」慶祝被認挑釁 字母哥：找樂子錯了嗎

記者陳元廷／綜合報導
字母哥席地而坐的慶祝動作惹起爭議。（取材自推特／＠Giannis_An34）
字母哥席地而坐的慶祝動作惹起爭議。（取材自推特／＠Giannis_An34）

公鹿17日歷經延長加時艱辛戰勝七六人，其中安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）連砍7分是贏球大功臣，但他慶祝動作被認為有挑釁意味，惹起爭議。

安戴托昆波7分中最後2分是靠跳投拿到，他切入後以漂亮流暢的背後運球甩掉防守者，且完成了後撤步後仰跳投，球進後也逼七六人喊出暫停。

但他接著卻一屁股坐在地板，此舉意外引起七六人球員不滿，哈沃德（Dwight Howard）就說：「我想對他做WWE摔角動作，但是我有技術犯規在身了。」

來源：Bleacher Report

「但這就是籃球一部份，他想找樂子，且他也真的打得很好，我不是要說什麼垃圾話，不過我們會再碰到他們，那時肯定結果會不同」，哈沃德強調。

安戴托昆波則解釋：「想找些樂子難道錯了嗎？我不覺得。當然我是有些誇張了，不過我是沒看過有人做過類似，所以那個當下就想做做看，單純好玩而已。」

隊友米道頓（Khris Middleton）也緩頰說：「我看到他這麼做確實有些吃驚，但我不覺得他有不敬意思，當然我知道有些人會這麼想，但他就是好玩而已。」

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