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NBA／有信心回歸 林書豪：我屬於NBA

體育新聞組／綜合報導
林書豪接受「紐約時報」專訪，他重申相信自己還有再戰NBA的實力。（取材自Instagram）
林書豪接受「紐約時報」專訪，他重申相信自己還有再戰NBA的實力。（取材自Instagram）

林書豪日前轉發個人訓練師推文，指出有多項數據背書自己G聯盟的好表現，16日接受「紐約時報」專訪，他也重申自己相信還有再戰NBA的實力。

「我知道我是NBA等級的球員，我知道我是更好的射手、更好的防守者，以籃球選手來說，我球風更全面，我知道這點，我只需要機會展示而已」，林書豪說。

他續道：「我做了需要做的，接受挑戰，前往G聯盟，儘管很多人都覺得我瘋了，我認為回NBA只是時間問題，我相信會發生的，我們走著瞧，我知道我屬於NBA。」

林書豪也分享置身充滿年輕球員G聯盟發生的趣事，「第一次有球員跟我說，『我是看你打球長大的』，但我仔細想，他應該只有18、19歲，這我能理解」。

此外，G聯盟已查出羞辱林書豪的球員，但採內部處理，不公布身分。林書豪說：「一切都沒事了。我們交談融洽，我覺得此事獲得最佳處置。」

他表示，揭露此事目的不是希望外界關心他，而是期盼各界重視亞裔族群在新冠肺炎疫情期間遭歧視的情形，他為此發聲支持近期發起的「停止仇視亞洲人」（#StopAsianHate）運動。

林書豪說：「見到最近發生的事，我覺得我必須發聲。仇恨、種族歧視和對亞裔美國族群的攻擊明顯是不對的，必須說出來，這是我的職責之一。我覺得我的另一職責是凝聚團結與向心力，所以我必須增加相關知識，持續學習並支持其他團體、運動和組織。」

身為知名球星，林書豪認為在場上拿出實力也是回應手段，因為亞裔族群常被貼上安靜、被動、逆來順受的標籤，「對我來說，在場上展現最佳實力比言語更有用」。

林書豪 NBA 亞裔

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