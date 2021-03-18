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NBA／哈登獨挑大梁飆40分大三元 籃網逆轉溜馬

體育新聞組／綜合報導
哈登（中）獨挑大梁，繳出40分、15助攻與10籃板的超級大三元。（路透）
哈登（中）獨挑大梁，繳出40分、15助攻與10籃板的超級大三元。（路透）

厄文（Kyrie Irving）因右側腹股溝痠痛缺陣，且杜蘭特（Kevin Durant）距離回歸還有幾周時間，哈登（James Harden）17日獨挑大梁，拿出40分、15助攻與10籃板的超級大三元成績，終場就率籃網以124：115擒下溜馬。

溜馬此役在沙波尼斯（Domantas Sabonis）單節14分助威下，其實打出相當強勢開局，首節比數以40：25力壓籃網，但隨比賽發展漸漸讓出領先優勢，特別是哈登個人第2與第3節合攻21分，更在末節決勝關頭率籃網一舉甩開溜馬。

趁溜馬5分多鐘的得分乾旱，籃網拉出10：2關鍵攻勢，哈登接著也現身收尾，不論個人取分還是助攻隊友樣樣來。除他之外，哈里斯（Joe Harris）也攻19分，格林（Jeff Green）添15分，克萊斯頓（Nicolas Claxton）進帳11分與8籃板。

溜馬方面，沙波尼斯獲18分、11籃板與11助攻的大三元，波格登（Malcolm Brogdon）挹注24分，面對老東家的勒佛特（Caris LeVert）則收19分，且他賽後也與前教練跟老隊友們擁抱致意，特別是厄文更上前與他聊天問候好幾句。

厄文

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